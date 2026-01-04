БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха от ПСС - Дупница

100 скоростта вятъра рилските езера
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Над 30 м/сек (108 км/ч) е скоростта на вятъра в района на Рилските езера в Рила планина и времето не става за разходки на открито в планината, съобщиха от Планинската спасителна служба в Дупница.

Планинските спастители посочиха, че придвижването при такива пориви на вятъра е почти невъзможно. Силният вятър е един от най‑важните фактори за повишен лавинен риск, допълниха от спасителната служба. Оттам предупредиха, че дни като днешният не са за излети в планината и посъветваха да се търсят алтернативи за разходки.

След силен вятър опасността в планините остава висока няколко дни, дори ако времето се оправи, добавиха от спасителната служба в Дупница.

