ИЗВЕСТИЯ

"Истории за разширяването" - Република Северна...
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Над 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха от "Спаси София"

Алекс Христов от Алекс Христов
У нас
Над 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха от "Спаси София"
Снимка: БТА
Институциите имат над хиляда нелегално завзети паркоместа само в центъра, а никой досега не обръщаше внимание. Затова сега, когато реформата в паркирането е актуална, сме решени да поведем истинска битка срещу всяка една от тях, за да освободим тези паркоместа, нерегламентирано заети от институциите, и да ги върнем на гражданите и на хората, които реално трябва да ги ползват. Това заявиха на брифинг представители на "Спаси София".

"Само преди няколко години Столична община разполагаше със 120 служебни абонаментни места за своите служители и нужди. Когато беше взето решение този брой да се намали до пет, Столична община, за съжаление, остана единствената институция, която изпълни ангажимента си. В момента служебните ѝ абонаменти са едва четири. От 120 на 4. Настояваме всички останали институции да направят същото", заяви Борис Бонев.

От "Спаси София" обясниха, че пред Министерството на транспорта има 20 места, обозначени като служебен абонамент.

"Тези 20 места са предоставени на Министерството на транспорта със споразумение, сключено на 26 юли 2006 г. между тогавашния кмет Бойко Борисов и Министерството на транспорта. В това споразумение е записано, че тези 20 места в идеалния център на София струват по 100 лева на място на година. Дори тогава това е било по-малко, отколкото би струвал служебен абонамент. А след промените от 5 януари всяко от тези места ще струва 16 пъти по-евтино от това, което плаща всеки бизнес, желаещ да закупи служебен абонамент. Според нас това споразумение не само вече е незаконно, защото не отговаря на изискванията на наредбата, но и демонстрира двоен стандарт, който не бива да толерираме", допълни Борис Бонев.

От "Спаси София" настояват кметът Васил Терзиев, който е страна по това споразумение, още днес да го прекрати и Министерството на транспорта да бъде задължено да спазва наредбата на Общинския съвет и да се ограничи до петте паркоместа, които може да ползва като институция.

"Освен тези 20 паркоместа, чрез същото споразумение Министерството на транспорта е завзело още няколко групи по 5 паркоместа на улица "Дякон Игнатий", което означава, че общо близо 40 паркоместа се ползват от едно-единствено министерство в идеалния център на София. Затова настояваме както кметът Васил Терзиев да се самосезира, така и министърът на транспорта Гроздан Караджов, който само с един подпис може да намали броя на паркоместата, с които министерството разполага, до тези, които са заложени в наредбата на общината", заяви Бонев.

#София #"Спаси София" #Борис Бонев #паркоместа

