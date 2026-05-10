Над 5000 софиянци и гости на столицата се включиха във велошествието „София кара Giro“. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Събитието предшества финала на третия етап на Джиро д'Италия, който днес ще завърши в София.

Стартът на велошествието „София кара Giro“ беше даден от Орлов мост, а колоната поведе столичният кмет Васил Терзиев. От общинската администрация посочват, че това е най-мащабното в историята на столицата велошествие.

След завършването участниците ще могат да заемат места по продължението на бул. „Цариградско шосе“ или да се отправят към площад „Цар Освободител“, за да посрещнат и подкрепят първите професионални състезатели от Джиро д'Италия по време на финалния им спринт към арката.

Финалът е предвиден на площад „Народно събрание“ до паметника на Цар Освободител. За Джиро д'Италия са въведени временни ограничения на движението в централната градска част и по основни булеварди в столицата, както и промени в градския транспорт. Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията на движението и сигурността в София за преминаването на колоездачната обиколка.