БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 700 000 къса цигари са задържани в района на Видин в товарен автомобил с възглавници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Над 700 000 къса цигари са задържани в района на Видин в товарен автомобил с възглавници
Слушай новината

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе задържаха над 700 000 къса цигари в товарен автомобил с българска регистрация. Проверката е извършена в района на Дунав мост - Видин при съвместни действия на митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ и служителите на Гранична полиция от ГПУ – Видин.

Товарната композиция от влекач и полуремарке е спряна за проверка във вторник от служители на ГПУ – Видин при контролни действия в посока „изход“ от страната. Водачът, български гражданин, е представил транспортни документи, че превозва възглавници от България за Австрия. В хода на контролните действия митническите служители установяват в товара 719 000 къса (35 950 кутии) цигари от различни търговски марки и с български акцизен бандерол.

Цигарите са задържани, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

#700 000 къса #Дунав мост #цигари #Видин

Последвайте ни

ТОП 24

Почина Ратко Младич
1
Почина Ратко Младич
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
2
Българката в Непал: Ще празнувам втори рожден ден на 26 август
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за растителна защита
3
Арестуваха мъж и жена, продавали в интернет забранени препарати за...
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
4
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни игрища
5
Денят след апокалипсиса: Срутил се е леден блок колкото 30 футболни...
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
6
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Сигурност и правосъдие

Убийството на Младежкия хълм: Съдът ще гледа мерките на новите трима обвиняеми за престъплението
Убийството на Младежкия хълм: Съдът ще гледа мерките на новите трима обвиняеми за престъплението
Имало е заглушаване, но заглушителят липсва: Какво установи прокуратурата? Имало е заглушаване, но заглушителят липсва: Какво установи прокуратурата?
Чете се за: 02:15 мин.
Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив Още трима са арестувани за убийството на младежкия хълм в Пловдив
Чете се за: 02:00 мин.
Димитър Стоянов: Единственият вариант остава поддръжката на съветските МиГ-ове Димитър Стоянов: Единственият вариант остава поддръжката на съветските МиГ-ове
Чете се за: 03:37 мин.
Продължава разследването за длъжностни престъпление при изграждането на лот 4 от АМ „Хемус“ Продължава разследването за длъжностни престъпление при изграждането на лот 4 от АМ „Хемус“
Чете се за: 02:27 мин.
Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас Икономическа полиция иззе близо 90 кг нелегален тютюн за наргиле в Бургас
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Почина норвежкият крал Харалд V Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома Опустошителните наводнения в Непал: МВнР съдейства на 15 български граждани да се приберат у дома
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Стената от вода беше колкото 4-етажна сграда":...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нивото на река Дунав се повиши в голяма част от българския участък
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Чете се за: 06:30 мин.
Общество
Заради ремонт и профилактика: Хиляди домакинства остават без топла...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ