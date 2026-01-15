Надежда Йорданова: Опитваме се да направим всичко възможно следващите избори да са честни

Опитваме се да направим всичко възможно следващите избори да са честни. Това каза в "Денят започва" Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

„Опитваме се да се направи всичко възможно следващите избори да са честни. На следващите избори хората да излязат спокойно и уверено, че техният глас ще бъде отчетен такъв какъвто е, а няма да е преправен, скъсан, заметен, унищожен“, каза Надежда Йорданова.

Тя подчерта, че гласуването с машини е най-сигурният начин всеки вот да бъде отчетен правилно.

„ Ние настояваме това, самите хора искат това. Последните данни сочат, че над 50%, близо 60% от хората предпочитат машините“.

Тя подчерта, че проблемът със злоупотребата с вота са изключително важен проблем.

Според Йорданова липсата на ефективна работа на прокуратурата прави „честни избори с прокуратура воден от Сарафов невъзможни“. Тя критикува забавянето на обвинителни актове по изборни нарушения:

„Всъщност превантивната роля, функция на наказателното правосъдие липсва. Съответно липсва и справедливо, защото не се носи отговорност. И ние за това казваме, че честни избори с прокуратура воден от Сарафов са невъзможни. И пак не, защото си въобразяваме, а защото фактите сочат това. Във вашата телевизия се показаха какви на практика извършени изборни престъпления. И мина много време от тогава. Повече от година мина да сме видели обвинителни актове. Докато досъдебното разследване се спази от така наречената следствена тайна. Обвинителният акт е публичен. Т.е. ако имаше обвинителни актове, ние трябваше да ги знаем. И нашият въпрос, абсолютно легитимен към Сарафов, е къде са обвинителните актове? КС също изреди драстични престъпления, подправени бюлетини...“, каза Йорданова.

Тя е категорична, че точно преди избори не е коректно да се променя изборното законодателство. Обясни и че за да се въведе нова технология е необходим и период за тестване.

„Ние настояваме да се върнат правилата, които България е прилагала по време на три поредни избора, а именно 100% машинен вот, като машините възстановят собствените си функции, да може да се гласува, те да броят гласовете и да отпечатват машините.“

Според нея управляващите са се обединили около въвеждането на друг тип машини.

По думите й в секциите под 350 избиратели не може да има машини.

„ Няма и такава техническа обезпеченост. Не случайно предлагаме да се върнем към вече приложени правила, за да поне малко да омекотим тази нареденост, че не трябва да се променят изборните правила в последния момент. Именно, защото българската изборна администрация ги познава, българските хора ги познават. Няма да е нищо ново, непознато.“

По отношение на служебния кабинет Йорданова заяви: