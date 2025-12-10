БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 01:50 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:35 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Награда за "Жестокият път" на фестивала в Краков

Чете се за: 01:05 мин.
Култура
Отличието беше спечелено в съревнование с най-добрите 32 международни проекта, селектирани от полския фестивал

Награда за "Жестокият път" на фестивала в Краков
Филмът "Жестокият път" на режисьора Деян Барарев, който е копродукция между Канина Филм и Българска национална телевизия, беше удостоен с награда за най-добър планинарски филм на Международния фестивал на планинарското кино в град Краков, Полша, който се проведе на 6 и 7 декември.

Отличието беше спечелено в съревнование с най-добрите 32 международни проекта, селектирани от полския фестивал.

Наградата получи лично продуцентът на филма Иван Спасов.

Преди това филмът "Жестокият път" беше удостоен с награда на Международния Банско Филм Фест, получи GRAND PRIX на фестивала "ЕХО" в Скопие, Република Северна Македония, и спечели две награди на Международния документален "Родопи филм фест". Филмът е подкрепен от Национален филмов център, Национален фонд "Култура" и Българско национално радио.

