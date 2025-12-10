Награда за "Жестокият път" на фестивала в Краков

Филмът "Жестокият път" на режисьора Деян Барарев, който е копродукция между Канина Филм и Българска национална телевизия, беше удостоен с награда за най-добър планинарски филм на Международния фестивал на планинарското кино в град Краков, Полша, който се проведе на 6 и 7 декември.

Отличието беше спечелено в съревнование с най-добрите 32 международни проекта, селектирани от полския фестивал.

Наградата получи лично продуцентът на филма Иван Спасов.

Преди това филмът "Жестокият път" беше удостоен с награда на Международния Банско Филм Фест, получи GRAND PRIX на фестивала "ЕХО" в Скопие, Република Северна Македония, и спечели две награди на Международния документален "Родопи филм фест". Филмът е подкрепен от Национален филмов център, Национален фонд "Култура" и Българско национално радио.