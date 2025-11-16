БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наградиха призьорите на международния турнир по шахмат за Купата на Плевен

Своите умения премериха 92 състезатели от 21 клуба от България, Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Наградиха призьорите на международния турнир по шахмат за Купата на Плевен
Снимка: БТА
Наградиха призьорите в Международния турнир по класически шахмат за купа “Плевен XXI”. Своите умения премериха 92 състезатели от 21 клуба от България, Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Състезанието се игра в две групи с отделно класиране по пол и възраст. При момичетата първа във възрастова група до 16 години стана Яна Симеонова от Сърбия, а при момчетата – Явор Цонев от Шахматен клуб (ШК) "Елит“. В групата до 14 години победители са сръбкинята Николина Петров и Николай Иванов от ШК "Сините камъни“. Третата възрастова група в този турнир беше до 12 години. В нея златните медали заслужиха Ния Бурванова от ШК „ЦСКА“ и Али Умут Кирмизигул от Турция.

В турнир Б участваха с отделно класиране на момчета и момичета до 8, 10 години и деца от детска градина. При най-големите в този турнир победата заслужиха Ева Кичукова от ШК "Люлин чес“ и Даниел Тодоров. При по-малките победители са Катрин Ангелова от Спортен клуб по шахмат (СКШ) "Плевен XXI“ и Пойраз Гулбаз от Турция. В тази група Катрин успя да победи и момичетата и момчетата. В потокът на малчугани от детските градини беше и най-малкият участник в турнира – петгодишният Самуил Прусийски, който стана първи, следван от Живко Янчев и Георги Христев. И тримата се състезават за СКШ "Плевен XXI“. От същия клуб са и призьорките при най-малките момичета. Това са: Ейми Бонар, Магдалена Ботева и Виктория Василева.

Победителите във всяка група бяха наградени с купа, златен медал и парична премия. Медали получиха и заелите второ и трето място. При по-малките момичета с грамоти бяха отличени класиралите се до шесто място.

Главен съдия на турнира ще бъде международният арбитър Мирослав Митев. След награждаването той каза за БТА, че се е получило много силно състезание, в което са се включили и петима национални състезатели и участници в Световното първенство в Алмати, Казахстан през септември. Малките шахматисти са имали и възможността да присъстват на лекция на гросмайстор Александър Делчев, който е бивш състезател в топ 100 на света и участник в осем шахматни олимпиади. Според Митев тазгодишната надпревара е най-силната от досегашните в Плевен.

Организаторът на турнира Христинка Илиева, която е треньор и председател на СКШ "Плевен XXI“ каза за БТА, че е доволна от това, че за втора поредна година са успели да излъчат на живо на електронни дъски първите шест дъски в А турнира до 16 години и в Б турнира до 10 години. Тези партии остават в историята и могат да се гледат и в бъдеще. Така треньорите ще могат да направят анализи.

Тя добави, че срещите са преминали във феърплей. Отзивите на гостите от чужбина са положителни. Турнирът важи за международно ЕЛО. Регистриран е за ФИДЕ рейтинг със съдействието на Българска спортна федерация по шахмат (БСФШ). Всички, които са с положителен резултат ще повдигнат своя коефициент, а някои за първи път ще получат такъв.

Самата Илиева тепърва ще анализира отделните партии и представянето на състезателите, за да види има ли изненади и дали наистина най-силните са спечелили.

