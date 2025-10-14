БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Най-добрата френска състезателка по ски бягане пропуска Игрите в Милано/Кортина 2026

Вяра Илиева
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
През сезон 2024/2025 Долси стана най-добрата французойка в общото класиране за Световната купа по ски бягане.

Най-добрата състезателка във френския национален отбор по ски бягане Флора Долси няма да може да вземе участие на Олимпийските игри в Италия поради контузия. Най-големият зимен форум ще се състои в Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари догодина.

Долси е претърпяла инцидент с парапланер в четвъртък, на 26-ия си рожден ден. Тя е с фрактура на лумбалния прешлен и е била оперирана в петък сутринта в университетската болница в Гренобъл.

"Имаше риск от неврологични последици. Тя е добре и ходи. Като се има предвид операцията, смятаме, че ще й отнеме шест месеца, за да се възстанови напълно", каза лекарят на френския отбор Тибо Барб.

През миналия сезон Долси записа най-предно класиране за Франция за Световната купа по ски бягане, завършвайки на 27-о място с 649 точки.

Подготовката на френския отбор ще продължи без нея, с тренировъчен лагер в Преманон, преди да се върне на снега в Бесан в началото на ноември. Стартовете за Световната купа започват в Рука (Финландия) на 28 ноември.

