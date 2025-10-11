БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Неуспешен опит за самоубийство беляза масовия старт на 5 км от Софийския маратон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Мъжът не е успял да се самонарани

неуспешен опит самоубийство беляза масовия старт софийския маратон
Слушай новината

Мъж е направил неуспешен опит да се самоубие с нож по време на масовия старт на 5 километра, който съпътства 42-рото издание на Софийския маратон в неделя.

На площад "Княз Александър I" мъжът на средна възраст извади нож и носеше писмо, което е даде на полицията. Той протестирал, защото "институциите не му обръщали внимание". Линейка дойде и откара мъжа към медицинско заведение.

"От това, което видяхме и разбрахме е, че мъж заплашваше със самоубийство. Той имаше в себе си нож, който не беше малък. Той беше седнал на паветата и заплашваше, че ще си пререже гърлото. Около него имаше доста сериозен брой полицаи и доктори. Те го обградиха и около 15-20 минути говореха с него. Доколкото знам, той е бил обезвреден, като е бил напръскан със спрей", каза пред БТА техническият директор на маратона Николай Стоилов.

Той посочи, че до фатален изход не се е стигнало заради бързата намеса на полицейските сили и добави, че мерките около провеждането на маратона са достатъчно засилени и няма да бъдат въвеждани допълнителни ограничения преди утрешните стартове на 10, 21 и 42 километра.

"Мъжът не е успял да се самонарани, а намесата на органите на реда е предотвратила по-сериозни последствия. Според мен контролът е достатъчно затегнат. Смятам, че имаме сериозен брой полицаи и хора от звеното на Столична община. Всички структури са ангажирани. Те са по всяко време нащрек и едва ли нещо допълнително ще се подсигури", каза още техническият директор на Софийския маратон.

Гледайте маратона на София в неделя, 12 октомври от 9:00 часа пряко по БНТ 3 и на нашия сайт!

Свързани статии:

Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3
Да победиш себе си: Гледайте маратона на София на 12 октомври по БНТ 3
Прякото предаване започва в 9:00 ч.!
Чете се за: 00:27 мин.
#Маратон София 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
6
Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Още от: Други спортове

Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3 Бъдещето е тук: FIA Extreme H World Cup в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Александра Фейгин е с контузия на ръката след битов инцидент Александра Фейгин е с контузия на ръката след битов инцидент
Чете се за: 00:55 мин.
Сестри Стоеви си гарантираха медал на турнира в Истанбул Сестри Стоеви си гарантираха медал на турнира в Истанбул
Чете се за: 00:57 мин.
Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 11.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 11.10.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да растат
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ) С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ) Бурята "Алис" потопи Южна Испания (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Наталия Киселова: Бюджетът и преминаването към еврото са...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ