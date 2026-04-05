Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Очаква се Шаутен да бъде извън терените повече от шест месеца.

Йерди Шаутен
Снимка: БТА
Полузащитникът на националния отбор на Нидерландия Йерди Шаутен ще пропусне предстоящото световно първенство, след като получи сериозна травма в коляното по време на мач на ПСВ Айндховен. Халфът бе изнесен на носилка при двубоя срещу Утрехт, а последвалите прегледи показаха необходимост от операция и дълго възстановяване.

Очаква се Шаутен да бъде извън терените повече от шест месеца. Самият той призна, че още в момента на контузията е усетил сериозността на ситуацията, въпреки първоначалните надежди, че травмата няма да бъде толкова тежка. Въпреки разочарованието, футболистът заяви, че започва незабавно своето лечение.

През сезона Шаутен има солиден принос за ПСВ Айндховен с общо 40 участия във всички турнири, от които 28 в първенството. Тимът от Айндховен е убедителен лидер и е близо до трета поредна шампионска титла.

Халфът е част от националния тим на Нидерландия от 2022 година и до момента има 17 мача за представителния състав, включително пълни 90 минути в последния двубой срещу Еквадор.

#Йерди Шаутен

