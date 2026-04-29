Грузия и Армения ще приемат световното първенство до 21 години през 2029-а

Грузия и Армения ще бъдат съвместни домакини на Световното първенство по футбол за младежи до 21 години през 2029 година. Решението бе официално потвърдено след конгрес на Международната футболна федерация (ФИФА).

Двете страни ще организират един от най-престижните турнири в младежкия футбол, като това ще бъде сериозен шанс за развитие на инфраструктурата и популяризирането на играта в региона.

От ФИФА съобщиха още, че Световното първенство за юноши до 17 години през 2026 година ще се проведе в Катар в периода между 19 ноември и 13 декември.

Последното издание на Мондиала до 21 години се състоя през 2025 година в Чили, където тимът на Мароко триумфира с титлата след победа над Аржентина във финалния двубой.