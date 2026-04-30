Джани Инфантино: Иран ще участва на световното първенство и ще играе в САЩ

Президентът на ФИФА подчерта, че футболът трябва да обединява, въпреки политическото напрежение

Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че националният отбор на Иран ще участва на световното първенство по футбол през 2026 година и ще изиграе мачовете си на територията на Съединените щати.

Изявлението бе направено по време на конгреса на световната централа във Ванкувър, като Инфантино бе категоричен, че няма вариант иранският тим да бъде изваден от турнира или срещите му да бъдат преместени в друга държава-домакин.

"Футболът трябва да обединява света. Това е наша отговорност“, заяви президентът на ФИФА, акцентирайки върху ролята на спорта като инструмент за преодоляване на политически различия.

Въпреки напрежението между Иран и САЩ, както и призивите мачовете на азиатския тим да бъдат преместени в Мексико, подобен сценарий е отхвърлен заради риска от нарушаване на програмата на турнира.

Според предварителния график Иран ще изиграе два от двубоите си в груповата фаза в Лос Анджелис. Срещу Нова Зеландия и Белгия, а третият мач ще бъде в Сиатъл срещу Египет.

Темата за участието на Иран привлече допълнително внимание и заради проблемите на делегацията на страната при влизането в Канада за конгреса, където част от представителите не бяха допуснати.

Въпреки това от ФИФА остават твърди в позицията си, че спортът трябва да остане извън политическите конфликти и да запази своята обединяваща роля.

