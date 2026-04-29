БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията на Мондиала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

"Законът Винисиус“ предвижда директни червени картони при прикриване на устата и санкции при напускане на терена в знак на протест

ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията на Мондиала
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Международната футболна федерация (ФИФА) официално одобри нов пакет от правила, насочени към борбата с дискриминацията и контрола върху поведението на играчите, които ще влязат в сила още по време на Световното първенство това лято.

Най-сериозната промяна, известна като "Закона Винисиус“, предвижда футболистите, които покриват устата си по време на конфронтация със съперник, да бъдат санкционирани с директен червен картон. Решението бе прието единодушно от Международния борд на футболните асоциации (IFAB) по време на среща във Ванкувър.

Повод за нововъведението стана инцидентът от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика, при който Винисиус Жуниор обвини Джанлука Престиани в расизъм, след като аржентинецът прикри устата си по време на разговор между двамата. Случаят доведе до временно прекъсване на мача и последващи дисциплинарни мерки.

От IFAB уточняват, че при подобни ситуации съдията ще има правото по своя преценка да изгони провинилия се футболист, ако действията му бъдат счетени за подозрителни или прикриващи неспортсменско поведение.

Промените не се изчерпват дотук. Новите разпоредби предвиждат и директни червени картони за играчи, които напускат терена в знак на протест срещу съдийски решения, както и за членове на треньорските щабове, които насърчават подобни действия.

Затягането на правилата идва след скандалните сцени от финала за Купата на африканските нации по-рано тази година, когато целият отбор на Сенегал напусна терена в знак на недоволство, което доведе до сериозни последствия, включително отнемане на титлата.

Очаква се новите мерки да предизвикат сериозен отзвук в световния футбол, като основната цел е да се гарантира по-голяма прозрачност, дисциплина и нулева толерантност към дискриминационни прояви на най-високото ниво в играта.

Гледайте новините и в Метрото Metro
Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ