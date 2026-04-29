ФИФА въвежда строги нови правила срещу дискриминацията на Мондиала

Международната футболна федерация (ФИФА) официално одобри нов пакет от правила, насочени към борбата с дискриминацията и контрола върху поведението на играчите, които ще влязат в сила още по време на Световното първенство това лято.

Най-сериозната промяна, известна като "Закона Винисиус“, предвижда футболистите, които покриват устата си по време на конфронтация със съперник, да бъдат санкционирани с директен червен картон. Решението бе прието единодушно от Международния борд на футболните асоциации (IFAB) по време на среща във Ванкувър.

Повод за нововъведението стана инцидентът от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика, при който Винисиус Жуниор обвини Джанлука Престиани в расизъм, след като аржентинецът прикри устата си по време на разговор между двамата. Случаят доведе до временно прекъсване на мача и последващи дисциплинарни мерки.

От IFAB уточняват, че при подобни ситуации съдията ще има правото по своя преценка да изгони провинилия се футболист, ако действията му бъдат счетени за подозрителни или прикриващи неспортсменско поведение.

Промените не се изчерпват дотук. Новите разпоредби предвиждат и директни червени картони за играчи, които напускат терена в знак на протест срещу съдийски решения, както и за членове на треньорските щабове, които насърчават подобни действия.

Затягането на правилата идва след скандалните сцени от финала за Купата на африканските нации по-рано тази година, когато целият отбор на Сенегал напусна терена в знак на недоволство, което доведе до сериозни последствия, включително отнемане на титлата.

Очаква се новите мерки да предизвикат сериозен отзвук в световния футбол, като основната цел е да се гарантира по-голяма прозрачност, дисциплина и нулева толерантност към дискриминационни прояви на най-високото ниво в играта.