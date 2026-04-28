Юлиан Нагелсман отложи обявяването на състава на Германия за Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви състава за Световното първенство по футбол през 2026 година на 21 май - девет дни по-късно от първоначално предвиденото, съобщиха от Германската футболна федерация.

Промяната в графика ще позволи на треньора да проследи в детайли изявите на кандидатите до самия край на сезона в Бундеслигата, както и да вземе окончателно решение относно състоянието на контузени футболисти като Ленарт Карл и Феликс Нмеча.

Началото на тренировъчния лагер също е отложено - от 25 на 27 май, като една от причините е финалът за Купата на Германия на 23 май между Байерн Мюнхен и Щутгарт. Очаква се двата отбора да имат сериозно присъствие в състава за Мондиала.

Възможно е част от играчите на Байерн, както и Кай Хаверц от Арсенал, да се присъединят към лагера още по-късно, ако участват във финала на Шампионската лига на 30 май. В такъв случай те ще пропуснат и контролата срещу Финландия на 31 май.

Германия заминава за Съединените щати на 2 юни, а последната проверка преди турнира е на 6 юни срещу домакините в Чикаго. Първият мач на Бундестима на Мондиал 2026 е на 14 юни срещу Кюрасао.