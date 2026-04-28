Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Юлиан Нагелсман отложи обявяването на състава на Германия за Мондиал 2026

Спорт
Бундестимът ще започне подготовка на 27 май, селекционерът печели време за оценка на контузени играчи

Юлиан Нагелсман отложи обявяването на състава на Германия за Мондиал 2026
Снимка: БГНЕС
Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви състава за Световното първенство по футбол през 2026 година на 21 май - девет дни по-късно от първоначално предвиденото, съобщиха от Германската футболна федерация.

Промяната в графика ще позволи на треньора да проследи в детайли изявите на кандидатите до самия край на сезона в Бундеслигата, както и да вземе окончателно решение относно състоянието на контузени футболисти като Ленарт Карл и Феликс Нмеча.

Началото на тренировъчния лагер също е отложено - от 25 на 27 май, като една от причините е финалът за Купата на Германия на 23 май между Байерн Мюнхен и Щутгарт. Очаква се двата отбора да имат сериозно присъствие в състава за Мондиала.

Възможно е част от играчите на Байерн, както и Кай Хаверц от Арсенал, да се присъединят към лагера още по-късно, ако участват във финала на Шампионската лига на 30 май. В такъв случай те ще пропуснат и контролата срещу Финландия на 31 май.

Германия заминава за Съединените щати на 2 юни, а последната проверка преди турнира е на 6 юни срещу домакините в Чикаго. Първият мач на Бундестима на Мондиал 2026 е на 14 юни срещу Кюрасао.

Националният отбор на България по минифутбол с втора победа на турнир в Румъния
Националният отбор на България по минифутбол с втора победа на турнир в Румъния
Калоян Петков - от Монтана, през четири континента и обратно в България
САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026
Серхий Ребров повече няма да бъде начело на украинския национален отбор по футбол
Филаделфия предлага безплатни влакове за феновете по време на световното първенство по футбол
Женските национали на България отстъпиха на Косово с гол в добавеното време в световните квалификации
