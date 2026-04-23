САЩ с нова идея: Италия вместо Иран на Мондиал 2026

Авторитетното издание Financial Times съобщава за необичайно предложение, свързано с участниците на световното първенство по футбол през 2026 година. Според информацията, високопоставен пратеник на президента Доналд Тръмп е поискал от ФИФА Иран да бъде заменен от Италия.

Журналистите Джеймс Фонтанела-Кан, Джош Нобъл, Ейми Казмин и Алекс Роджърс твърдят, че идеята е предизвикала сериозно дипломатическо напрежение, включващо „обиден съюзник“ като Италия и „обявен противник“ като Иран.

Според публикацията, специалният пратеник на САЩ Паоло Замполи е отправил предложението директно към президента на ФИФА Джани Инфантино, както и към самия Тръмп, в качеството му на президент на една от страните-домакини на Мондиал 2026.

„Потвърждавам, че предложих на Тръмп и Инфантино Италия да замени Иран на световното първенство. Аз съм италианец и би било мечта да видя "Скуадра адзура" на турнир, организиран в САЩ. С четири световни титли те имат историята, която оправдава подобно участие“, заявява Замполи пред Financial Times.

Основната цел на инициативата е била да се подобрят отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджия Мелони, които се влошиха заради конфликта с Иран и критиките на американския президент към папа Лъв XIV.

Въпреки появилите се по-рано информации, че Иран може да бойкотира турнира след военните удари на САЩ и Израел, от федерацията на страната излязоха с официална позиция, че отборът ще участва.

„Иран ще дойде на световното първенство. Те са се класирали, искат да играят и трябва да играят“, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Италия изобщо не се класира за Мондиал 2026, след като отпадна шокиращо в решителен плейоф срещу Босна и Херцеговина.