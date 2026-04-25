Националният отбор на България по минифутбол с втора победа на турнир в Румъния

С актив от 6 точки и голова разлика 9:2, възпитаниците на националния селекционер еднолично оглавяват временното класиране.

Националният отбор на България по минифутбол записа втора впечатляваща победа в престижния международен турнир EMF Nations Games 2026. След вчерашния успех с 5:2 срещу Украйна, днес „лъвовете“ се наложиха безапелационно над тима на Румъния до 23 години с резултат 4:0.

С актив от 6 точки и голова разлика 9:2, възпитаниците на националния селекционер еднолично оглавяват временното класиране. Резултатите до момента на практика гарантират на 99% участието на България в големия финал на турнира.

Със записаната втора поредна победа и „суха мрежа“ в днешния ден, България затвърждава статута си на основен фаворит за титлата в Търгу Муреш. Отборът показва изключително израстване и ефективност във фаза атака, като същевременно поддържа висока дисциплина в дефанзивен план.

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Започва поетапно спиране на отоплението в София

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

