Националният отбор на България по минифутбол с втора победа на турнир в Румъния

Националният отбор на България по минифутбол записа втора впечатляваща победа в престижния международен турнир EMF Nations Games 2026. След вчерашния успех с 5:2 срещу Украйна, днес „лъвовете“ се наложиха безапелационно над тима на Румъния до 23 години с резултат 4:0.

С актив от 6 точки и голова разлика 9:2, възпитаниците на националния селекционер еднолично оглавяват временното класиране. Резултатите до момента на практика гарантират на 99% участието на България в големия финал на турнира.

Със записаната втора поредна победа и „суха мрежа“ в днешния ден, България затвърждава статута си на основен фаворит за титлата в Търгу Муреш. Отборът показва изключително израстване и ефективност във фаза атака, като същевременно поддържа висока дисциплина в дефанзивен план.