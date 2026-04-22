Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Серхий Ребров повече няма да бъде начело на украинския национален отбор по футбол

Спорт
Серхий Ребров вече не е селекционер на националния тим на Украйна по футбол, съобщиха от пресслужбата на футболната асоциация на страната, цитирана от ТАСС. Двете страни са стигнали до взаимно съгласие за прекратяване на договора.

51-годишният Ребров оглави отбора през юни 2023 година. Под негово ръководство тимът успя да се класира за европейското първенство през 2024, но зае последното четвърто място в групата си, като съперници бяха отборите на Белгия, Словакия и Румъния.

В квалификационната група за Мондиал 2026 Украйна завърши втора след Франция с компанията още на Исландия и Азербайджан, като на полуфиналните баражи отстъпи пред тима на Швеция с 1:3.

Серхий Ребров е работил като треньор още в Динамо Киев, унгарския Ференцварош, Ал-Ахли от Саудитска Арабия и Ал-Аин от Обединените Арабски Емирства.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
