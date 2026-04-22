Серхий Ребров повече няма да бъде начело на украинския национален отбор по футбол

Серхий Ребров вече не е селекционер на националния тим на Украйна по футбол, съобщиха от пресслужбата на футболната асоциация на страната, цитирана от ТАСС. Двете страни са стигнали до взаимно съгласие за прекратяване на договора.

51-годишният Ребров оглави отбора през юни 2023 година. Под негово ръководство тимът успя да се класира за европейското първенство през 2024, но зае последното четвърто място в групата си, като съперници бяха отборите на Белгия, Словакия и Румъния.

В квалификационната група за Мондиал 2026 Украйна завърши втора след Франция с компанията още на Исландия и Азербайджан, като на полуфиналните баражи отстъпи пред тима на Швеция с 1:3.

Серхий Ребров е работил като треньор още в Динамо Киев, унгарския Ференцварош, Ал-Ахли от Саудитска Арабия и Ал-Аин от Обединените Арабски Емирства.