Женските национали на България отстъпиха на Косово с гол в добавеното време в световните квалификации

Женският национален отбор на България по футбол допусна драматично поражение с 1:2 при гостуването си на Косово в среща от европейските квалификации за Световното първенство. Двубоят се игра на стадион "Фадил Вокри“ в Прищина, а решаващият гол падна дълбоко в добавеното време.

Тимът на селекционера Калоян Петков записа трета загуба от четири изиграни мача и остава на трето място в група С2 с актив от 3 точки. Косово е лидер с пълен актив от 12, следван от Хърватия с 9, докато Гибралтар е без спечелена точка.

Българският състав пристигна за мача с редица кадрови проблеми. Капитанката Николета Бойчева отпадна заради контузия, получена в предишния двубой между двата тима, а нападателката Димитра Иванова също не бе на разположение. Въпреки това „лъвиците“ показаха добра организация и успяха да поведат в края на първото полувреме. В 42-ата минута Лора Петрова се разписа и даде аванс на гостите.

След почивката домакините натиснаха и стигнаха до изравняване в 52-ата минута чрез Блерта Смайли. До края на редовното време двубоят вървеше равностойно и изглеждаше, че ще завърши без победител, но в шестата минута на добавеното време Косово стигна до успеха. Ерелета Мемети се възползва от ситуация в наказателното поле и донесе трите точки за своя тим.

Българките показаха характер през втората част и се бориха до последния съдийски сигнал, но не успяха да съхранят преднината си. Преди четири дни двата отбора се срещнаха и в София, където Косово отново спечели – този път с 3:1.

До края на квалификациите през юни българският тим има още две срещи – гостуване на Хърватия и домакинство на Гибралтар, в които ще търси по-добро представяне и точки за класирането.