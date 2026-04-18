Женските национали на България отстъпиха на Косово с гол в добавеното време в световните квалификации

Спорт
"Лъвиците“ изпуснаха точката в Прищина след късен удар на домакините и остават трети в групата

Женските национали на България отстъпиха на Косово с гол в добавеното време в световните квалификации
Снимка: БТА
Женският национален отбор на България по футбол допусна драматично поражение с 1:2 при гостуването си на Косово в среща от европейските квалификации за Световното първенство. Двубоят се игра на стадион "Фадил Вокри“ в Прищина, а решаващият гол падна дълбоко в добавеното време.

Тимът на селекционера Калоян Петков записа трета загуба от четири изиграни мача и остава на трето място в група С2 с актив от 3 точки. Косово е лидер с пълен актив от 12, следван от Хърватия с 9, докато Гибралтар е без спечелена точка.

Българският състав пристигна за мача с редица кадрови проблеми. Капитанката Николета Бойчева отпадна заради контузия, получена в предишния двубой между двата тима, а нападателката Димитра Иванова също не бе на разположение. Въпреки това „лъвиците“ показаха добра организация и успяха да поведат в края на първото полувреме. В 42-ата минута Лора Петрова се разписа и даде аванс на гостите.

След почивката домакините натиснаха и стигнаха до изравняване в 52-ата минута чрез Блерта Смайли. До края на редовното време двубоят вървеше равностойно и изглеждаше, че ще завърши без победител, но в шестата минута на добавеното време Косово стигна до успеха. Ерелета Мемети се възползва от ситуация в наказателното поле и донесе трите точки за своя тим.

Българките показаха характер през втората част и се бориха до последния съдийски сигнал, но не успяха да съхранят преднината си. Преди четири дни двата отбора се срещнаха и в София, където Косово отново спечели – този път с 3:1.

До края на квалификациите през юни българският тим има още две срещи – гостуване на Хърватия и домакинство на Гибралтар, в които ще търси по-добро представяне и точки за класирането.

ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ и ВИДЕО)
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Ерве Ренар няма да води повече националния тим по футбол на Саудитска Арабия
Дидие Дешан за контузията на Юго Екитике: Огромен удар
Франция ще загрее със Северна Ирландия преди Мондиал 2026
Роналд Куман разкритикува Жоан Лапорта заради обвиненията към съдиите
Девическият национален отбор на България по футбол отстъпи на Израел
България ще играе приятелски мач с Черна гора
