Роналд Куман разкритикува Жоан Лапорта заради обвиненията към съдиите

Бившият треньор на Барселона Роналд Куман не подкрепи позицията на клубния президент Жоан Лапорта относно съдийството в четвъртфиналните сблъсъци с Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

Нидерландският специалист, който в момента води националния отбор на страната си, заяви, че обвиненията на Лапорта са пресилени и не отразяват обективната картина.

"Малко е преувеличено да се говори за позор по адрес на съдийството. Разбирам, че Лапорта може да мисли така, но той е страна по въпроса. Отвън не го виждам така“, коментира Куман.

Барселона отпадна от турнира след общ резултат 2:3 срещу Атлетико Мадрид, а след реванша Лапорта остро разкритикува реферите и обяви, че клубът ще подаде официална жалба.