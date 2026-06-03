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България U17 гостува на Албания за две проверки в Тирана

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Спорт
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Първата контрола между България U17 и Албания U17 е насрочена за 5 юни от 18:00 часа българско време, а вторият двубой ще се проведе на 8 юни от 11:00 часа българско време.

светослав петров нас лесни мачове трябват точки
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Юношеският национален отбор на България до 17 години ще проведе подготвителен лагер в Албания и ще изиграе две приятелски срещи срещу местната селекция U17.

Първата контрола между България U17 и Албания U17 е насрочена за 5 юни от 18:00 часа българско време, а вторият двубой ще се проведе на 8 юни от 11:00 часа българско време.

За предстоящите мачове селекционерът Светослав Петров повика следните футболисти:

Вратари: Алек Тони Здравков (Левски София), Пламен Пандазиев (Септември София)

Защитници: Маттиа Ди Пилло (Пескара), Мартин Кузманов (Септември София), Томи Хаджиев (Академик Пловдив), Антон Даскалов (Септември София), Християн Захариев (Етър Велико Търново), Максим Палиев (Академик Пловдив), Денислав Димитров (Лудогорец)

Полузащитници: Кирил Костадинов (Одензе), Александър Динев (Септември София), Петър Кюмюрджиев (Нефтохимик Бургас), Даниел Тодоров (Лудогорец), Красимир Янакиев (ЦСКА 1948), Денислав Костов (Левски София), Кристиян Митрушев (Академик Пловдив)

Нападатели: Калоян Недев (Несебър), Даниел Господинов (Ден Бош), Александър Сираков (Септември София), Петър Петров (Етър Велико Търново), Илия Антонов (Академик Пловдив), Николай Неделчев (Локомотив Пловдив)

#България U17 футбол #Светослав Петров #България U17

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