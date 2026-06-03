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България U19 приема Албания в два приятелски мача

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Спорт
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Селекционерът Атанас Рибарски повика група от 22 футболисти за предстоящите двубои.

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България U19 ще изиграе две приятелски срещи срещу връстниците си от Албания. Селекционерът Атанас Рибарски повика група от 22 футболисти за предстоящите двубои, които ще се проведат на Националната футболна база. Младите „лъвове“ ще премерят сили с Албания U19 на 4 юни от 18:00 часа и на 7 юни от 10:30 часа.

Повиканите футболисти за лагера на националния отбор до 19 години са:

Вратари: Огнян Владимиров (Левски София), Андрей Кръстев (Сампдория)

Защитници: Борислав Стоичков (Септември София), Емануил Няголов (Черно море), Теодор Танев (Септември), Алекс Тунчев (ЦСКА), Даниел Кирилов (Марек 1915), Тимур Мустафа (Лудогорец), Радослав Палазов (Локомотив Пловдив), Денис Кирашки (Локомотив Пловдив)

Полузащитници: Калоян Божков (Динамо Загреб), Радостин Стоилов (Левски София), Стефан Крумов (ЦСКА), Младен Петков (Септември София), Марто Бойчев (ЦСКА 1948), Кристиян Горянов (Каляри)

Нападатели: Самуил Цонов (Ботев Пловдив), Иван Дейков (ЦСКА), Никола Генчев (Септември София), Кристиан Михайлов (Черно море), Георги Ангелов (Еспаньол), Енес Мишев (Локомотив Пловдив).

#България U19 футбол #Атанас Рибарски #България U19

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