Ерве Ренар няма да води повече националния тим по футбол на Саудитска Арабия

от БНТ , Източник: БТА
Два месеца преди началото на световното първенство французинът бе освободен изненадващо от поста.

Французинът Ерве Ренар обяви в петък, че е уволнен от поста си на селекционер на националния тим на Саудитска Арабия по футбол два месеца преди началото на световното първенство.

Той за втори път бе треньор на Саудитска Арабия, след като изкара първи период между 2019 и 2023.

"Това е футболът. Саудитска Арабия се класира седем пъти на световно първенство, като два пъти с мен. И само един треньор се е класирал и водил тима и на световни финали и това пак съм аз през 2022. Ще ми остане поне тази гордост", каза специалистът по телефона за RMC.

След разочароващ престой начело на женския национален отбор на Франция 57-годишният Ренар се върна като треньор на тима на Саудитска Арабия след уволнението на Роберто Манчини след загубата от Япония с 0:2 в световните квалификации. Самият Манчини наследи Ренар начело на отбора през 2023. Италианецът имаше договор с федерацията до 2027 година, но бе уволнен заради незадоволителни резултати, като имаше седем победи, пет равенства и шест загуби в 18 мача.

Тимът на Саудитска Арабия се класира с Ерве Ренар за световните финали и попадна в Група "H" заедно с Испания, Уругвай и Кабо Верде.

По време на последното световно първенство в Катар в края на 2022 тимът с Ерве Ренар спечели победа в групата и срещу бъдещия световен шампион Аржентина с 2:1.

Тимът допусна две загуби в последните си контроли в края на мач - от Египет с 0:4 и от Сърбия с 1:2.



