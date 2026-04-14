Женският отбор на България отстъпи на Косово в европейска квалификация

Чете се за: 02:15 мин.
„Лъвиците" започнаха отлично и откриха резултата, но допуснаха бърз обрат още през първото полувреме.

България жени
Снимка: БФС
Женският национален отбор на България допусна поражение с 1:3 от състава на Косово в мач от европейските квалификации. „Лъвиците“ започнаха отлично и откриха резултата, но допуснаха бърз обрат още през първото полувреме.

Тимът на селекционера Калоян Петков поведе още в 9-ата минута. Лора Петрова изведе с прецизен пас Александра Янева зад защитата, а тя хладнокръвно реализира за 1:0.

Гостенките обаче реагираха мигновено. В 15-ата минута капитанката Ерелета Мемети изравни с директен гол от ъглов удар, изненадвайки вратарката Милена Караколева. Само шест минути по-късно Исмаили завърши с глава центриране отдясно и оформи пълния обрат – 1:2.

До почивката българският тим опита да възстанови равенството, но не успя да създаде сериозни положения пред вратата на съперника. През втората част играта бе по-равностойна, а в 74-ата минута попадение на Ивана Найденова бе отменено заради засада.

В заключителните минути Косово стигна до трети гол. В 89-ата минута Албулена Фейза се възползва от разбъркване в наказателното поле и оформи крайното 1:3.

Преди началото на срещата българските националки изразиха подкрепата си към съотборничката си Димитра Иванова, която претърпя тежка контузия в клубния си тим Фарул Констанца, като позираха с фланелка с номер 14.

След четири дни България ще гостува на Косово в следващия двубой от квалификациите, като съперникът до момента е с пълен актив от точки.

Състав на България: 23. Милена Караколева, 3. Бианка Демирова, 19. Йоана Станкова, 2. Николета Бойчева-к, 11. Кристиана Караиванова, 17. Симона Стефанова, 22. Ивана Найденова, 9. Лора Петрова (84 - 20.Исмигюл Ялчинер), 13. Александра Янева (66 - 15. Полина Демирова), 7. Евдокия Попадинова, 8. Полина Ръсина.

#Български футболен съюз (БФС)

