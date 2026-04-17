Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост

36 тона месни продукти без документи и с изтекъл срок на годност откриха от Българската агенция по безопасност на храните в месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново. Инспекторите са спрели дейността му, след като на място са установени множество нарушения относно хигиената в помещенията.

До находката от 36 тона развалено месо или такова без документи се стига след регулярна проверка.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Обрезки, копита и т.н. – неща, които са предназначени да стигнат до нашата трапеза, не отговарят на абсолютно никакви условия. Те нямат произход, нямат документи, нямат проследимост, извън срок на годност са."

Близо 35 тона от месото ще бъде унищожено, а другият 1 тон е възбранен, докато се установи откъде идва. Продуктите са съхранявани и при лоши санитарни условия.

Радослава Куцева, главен експерт към БАБХ: "Подът, стените и таваните са силно замърсени, с натрупани замърсявания. Хладилните камери са с нарушени уплътнения на вратите и всички стерилизатори в обекта не работят, както и част от мивките в обекта."

Дезинфекционен контрол на персонала липсва. Помещенията за транжиране също не отговарят на нужните условия.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Който иска да работи и да доставя храна на българската трапеза, да бъде така добър да си приведе обектите в хигиена, все едно че неговите деца ще живеят вътре. Тези, които си мислят, че това е за малко, тук ще ни се размине, няма да е за малко и няма да се размине."

Кланицата е затворена. Фирменият магазин пред базата също не работи.

Рангел Гайдаджийски: "Често си пазарувам. Най-вече телешко месо в буркани, много ми харесва. За никой не е добре да не се спазват мерките за безопасност и нужните норми."

Предприятието може да поднови дейността си след като отстрани всички нарушения.