Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

По-бързи справки за алкохол и наркотици на водачи и заподозряни - в Плевен откриха токсикохимична лаборатория

від БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:30 мин.
Очаква се такива да заработят във Варна, Пловдив и Бургас

По-бързи справки и експертизи по досъдебните производства, по които има необходимост от изследвания както на шофьори, така и на заподозрени в извършване на престъпления. Това обеща министърът на вътрешните работи Емил Дечев, който днес откри първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен. Според юристи, близо 40% от направените тестове у нас са фалшиво позитивни, а на полевия тест влияят редица фактори.

Румен Христов е пътен експерт и собственик на автошкола в Русе. Остава без книжка след инцидент на пътя и последвал фалшив положителен тест за наркотици. 10 месеца по-късно, анализът на кръвната му проба доказал, че не е употребявал забранени субстанции.

Румен Христов, експерт по „Пътна безопасност“: „Аз в живота си никога не съм виждал никакъв вид наркотик. На когото и да кажеш, че ти не си употребил наркотик, този друг тест полевия казва обратното и докато изчаквахме кръвния тест беше много неприятна ситуация за мен и моето семейство.“

Румен се надява повече лаборатории да заработят в страната. Първата извън столицата беше открита днес в Плевен. Такива ще има и във Варна, Пловдив и Бургас.

Емил Дечев, министър на МВР – Русе: „Ще даде възможност по-бързо да се извършват експертните справки и експертизите по досъдебните производства, по които има необходимост от изследвания на водачи, на моторно-перевозни средства, а и на други лица за подозрение в извършване на престъпления. Дали те са употребили наркотици, алкохол и съответно това ще даде възможност и за по-бързото приключване на досъдебните производства.“

Така ще се облекчи и работата на останалите лаборатории, а шофьорите няма да чакат толкова дълго.

Румен Христов, експерт по „Пътна безопасност“: „Трябва да се случва за дни, докато си изчакваш кръвното изследване не бива да те лишават от правото да управляваш автомобил.“

Засега обаче законът остава непроменен.

#употребили #на шофьори #по-бързи тестове #откриха #лаборатория #наркотици #МВР

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
1
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
4
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
5
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
6
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
3
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Здраве

От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства
От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства
Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства
Чете се за: 02:30 мин.
Разпространението на морбили: Епидемичният взрив е най-силен във Врачанска област Разпространението на морбили: Епидемичният взрив е най-силен във Врачанска област
Чете се за: 02:55 мин.
МЗ не позволи болница "Света Анна" - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете МЗ не позволи болница "Света Анна" - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете
Чете се за: 01:35 мин.
НЗОК: Касата не участва при договарянето на цените на нерегистрирани у нас лекарства за терапии НЗОК: Касата не участва при договарянето на цените на нерегистрирани у нас лекарства за терапии
Чете се за: 02:10 мин.
Общо 125 са случаите на морбили у нас, очакват още проби от няколко области Общо 125 са случаите на морбили у нас, очакват още проби от няколко области
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва изплащането на компенсации на пострадалите от...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
