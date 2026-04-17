Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства

Системата обработва над 2 800 заявки в секунда, а процесът отнема едва 120 милисекунди

Новият изцяло дигитализиран процес за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките, въведен от началото на 2026 г., доведе до пълно елиминиране на грешките при отпускането на лекарства, финансирани частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от "Информационно обслужване".

Към момента системата се използва от над 2400 аптеки в цялата страна. Всеки месец лекарите изписват повече от 3 милиона рецепти за лекарства по здравна каса. Системата обработва над 2800 заявки в секунда, а времето за обработка и валидиране е едва 120 милисекунди.

Преди дигитализацията експертите на районните здравноосигурителни каси регистрираха средно на месец по над 3 000 случая на неправилно отпускане на лекарства, което водеше до откази за плащане и значителни финансови загуби за аптеките, допълват от държавната фирма.

В момента всички данни от отпускането на лекарства постъпват директно в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и се валидират в реално време, спрямо всички правила и контролни механизми на касата. Процесът е напълно автоматизиран и не изисква човешка намеса или допълнителна ръчна обработка. Потвърждението за коректно отпускане се получава още докато пациентът е в аптеката, което гарантира, че медикаментът ще бъде заплатен от Здравната каса.

Над 90% от опаковките се отчитат коректно, заяви Георги Недев, ръководител „Здравноосигурителни системи“ в Информационно обслужване. По думите му дигитализацията спестява значително време и разходи за аптеките и за пациентите, които не се налага да се връщат за корекции на рецепти. Новата система дава и възможност на здравните власти да осъществяват по-ефективен контрол върху разходите и механизма на отпускане на лекарствата.

С въвеждането на автоматичното отчитане отпада и изискването аптеките да подават двуседмични отчети към НЗОК. Преди електронизацията служителите на НЗОК обработваха ръчно близо 5000 отчета месечно и се налагаше да извършват проверки на място в аптеките за допълнителна документация.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Иран отново затвори Ормузкия проток
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ
Наум Шопов: Сюрреалистично е да се разминеш с Никола Цолов на пистата
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Нова токсикохимична лаборатория в Плевен ще осигури по-бързи справки и експертизи
От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства
Разпространението на морбили: Епидемичният взрив е най-силен във Врачанска област
МЗ не позволи болница "Света Анна" - Варна да рефинансира кредита си и да покрие дълговете
НЗОК: Касата не участва при договарянето на цените на нерегистрирани у нас лекарства за терапии
Общо 125 са случаите на морбили у нас, очакват още проби от няколко области
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12%
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание и силно правителство
Главният секретар на МВР: 93 сигнала за изборни нарушения са подадени до момента
Министерството на електронното управление: 99,5% от машините...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха...
Гласуването в Лондон започна с опашки и недостиг на машини
Намаленият брой секции затруднява гласуването в Истанбул
