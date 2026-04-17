Автоматичното отчитане на аптеките елиминира изцяло грешките при отпускане на лекарства

Новият изцяло дигитализиран процес за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките, въведен от началото на 2026 г., доведе до пълно елиминиране на грешките при отпускането на лекарства, финансирани частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от "Информационно обслужване".

Към момента системата се използва от над 2400 аптеки в цялата страна. Всеки месец лекарите изписват повече от 3 милиона рецепти за лекарства по здравна каса. Системата обработва над 2800 заявки в секунда, а времето за обработка и валидиране е едва 120 милисекунди.

Преди дигитализацията експертите на районните здравноосигурителни каси регистрираха средно на месец по над 3 000 случая на неправилно отпускане на лекарства, което водеше до откази за плащане и значителни финансови загуби за аптеките, допълват от държавната фирма.

В момента всички данни от отпускането на лекарства постъпват директно в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и се валидират в реално време, спрямо всички правила и контролни механизми на касата. Процесът е напълно автоматизиран и не изисква човешка намеса или допълнителна ръчна обработка. Потвърждението за коректно отпускане се получава още докато пациентът е в аптеката, което гарантира, че медикаментът ще бъде заплатен от Здравната каса.

Над 90% от опаковките се отчитат коректно, заяви Георги Недев, ръководител „Здравноосигурителни системи“ в Информационно обслужване. По думите му дигитализацията спестява значително време и разходи за аптеките и за пациентите, които не се налага да се връщат за корекции на рецепти. Новата система дава и възможност на здравните власти да осъществяват по-ефективен контрол върху разходите и механизма на отпускане на лекарствата.

С въвеждането на автоматичното отчитане отпада и изискването аптеките да подават двуседмични отчети към НЗОК. Преди електронизацията служителите на НЗОК обработваха ръчно близо 5000 отчета месечно и се налагаше да извършват проверки на място в аптеките за допълнителна документация.