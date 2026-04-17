ЕК: При недостиг на керосин ще освободим част от запасите

В момента в ЕС няма недостиг на горива, но въпреки това се подготвяме за възможни проблеми с доставките заради ситуацията в Близкия изток, съобщи говорител на ЕК днес. Вчера Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа разполага с авиационно гориво за още шест седмици, ако не успее да замени поне половината от вноса от Близкия изток.

Говорител на ЕК поясни днес, че 70% от използваното в ЕС самолетно гориво идва от рафинерии в самия блок, 30% е внос. Ако ситуацията в Ормузкия проток остане непроменена, ЕС ще предприеме координирани действия, свързани с освобождаването на керосин от запасите за спешни случаи на държавите.

Европейското законодателство задължава държавите-членки да поддържат запаси от петрол и газ за 90 дни. Държавите сами решават как са разпределят дяловете на горивата и каква част от тях да бъдат рафинираните продукти, какъвто е керосинът. ЕС разполага със стратегически и търговски запаси. Ако се стигне до освобождаване на запаси, ще бъда използвани търговските.

Говорителят поясни, че решенията, които някои европейски авиокомпании вземат за намаляване на полетите, са индивидуални, но засега няма системен недостиг на керосин.