Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец

Специализиран екип от Военноморските сили унищожи дрон, открит на плажа в Крапец, Община Шабла, съобщиха от Министерството на отбраната. Военнослужещите са идентифицирали обекта като безпилотен летателен апарат (дрон) с висока вероятност да съдържа взривно вещество. Той е унищожен на място, при спазване на всички мерки за безопасност.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС, след постъпило искане от ОД на МВР – Варна и положителна резолюция на началника на отбраната.

Същият екип действа днес и по сигнал за боеприпас, намерен в село Староселец, община Провадия. При извършения оглед е установено, че обектът е силно корозирала ръчна граната. Тя е била транспортирана към Военноморска база – Варна при спазване на всички мерки за безопасност.