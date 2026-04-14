Дрон изплува на Южния бряг на Несебър

Специализиран екип от Военноморските сили транспортира до Военноморска база – Бургас дрон, открит на плаж в Несебър, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Дронът е изплувал на брега на южния плаж в Несебър днес. Операцията по транспортирането му е била организирана по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база е била активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Установено е, че той не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.