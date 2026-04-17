Започва изплащането накомпенсации на пострадалите от инвестиционната схема на Ружа Игнатова - OneCoin

Министерството на правосъдието на САЩ обяви началото на процедура за изплащане на компенсации на жертвите на международната инвестиционна схема OneCoin - измамата, създадена от българката Ружа Игнатова и съоснователя Карл Грийнууд.

Американските власти водят редица дела, свързани със схемата, в Южния окръг на Ню Йорк. Част от основните участници вече са осъдени, а чрез конфискация на активи са събрани над 40 милиона долара, които ще бъдат използвани за обезщетяване на пострадалите.

Процедурата позволява на лица, закупили фалшивата криптовалута в периода 2014–2019, да подадат иск за компенсация чрез онлайн формуляр.

От ФБР напомнят, че Ружа Игнатова остава сред най-издирваните лица в света.