Световната атлетика спря 11 турски състезатели от участия на големи първенства

Федерацията отхвърли молбите за смяна на националност заради "координирана стратегия за привличане на чужди таланти“
Световната федерация по лека атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти, включително олимпийски медалисти, да се състезават за Турция на големи международни форуми, сред които и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.
От централата обявиха, че комисията за преглед на националността е стигнала до решението, след като е установила, че случаят е част от координирана стратегия за привличане на елитни чуждестранни състезатели чрез финансови стимули.
Според Световната атлетика подобен подход противоречи на основните принципи на регламента, който насърчава развитието на местни таланти и изисква реална връзка между спортиста и страната, която представлява.
Сред засегнатите са ямайският олимпийски шампион в хвърлянето на диск Роже Стона, сънародникът му Уейн Пинок, както и кенийската маратонка Бриджит Косгей – бивша световна рекордьорка.
В резултат на решението състезателите няма да имат право да представляват Турция в международни надпревари, но ще могат да участват в клубни състезания и да продължат да живеят и тренират в страната.
От федерацията подчертават, че затягането на правилата цели да предотврати т.нар. „кражба на таланти“ и да защити доверието и целостта на спорта в глобален мащаб.