БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 02:55 мин.
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост
Чете се за: 01:07 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световната атлетика спря 11 турски състезатели от участия на големи първенства

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Федерацията отхвърли молбите за смяна на националност заради "координирана стратегия за привличане на чужди таланти"

световната атлетика спря състезатели участие турция големи първенства
Слушай новината

Световната федерация по лека атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти, включително олимпийски медалисти, да се състезават за Турция на големи международни форуми, сред които и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

От централата обявиха, че комисията за преглед на националността е стигнала до решението, след като е установила, че случаят е част от координирана стратегия за привличане на елитни чуждестранни състезатели чрез финансови стимули.

Според Световната атлетика подобен подход противоречи на основните принципи на регламента, който насърчава развитието на местни таланти и изисква реална връзка между спортиста и страната, която представлява.

Сред засегнатите са ямайският олимпийски шампион в хвърлянето на диск Роже Стона, сънародникът му Уейн Пинок, както и кенийската маратонка Бриджит Косгей – бивша световна рекордьорка.

В резултат на решението състезателите няма да имат право да представляват Турция в международни надпревари, но ще могат да участват в клубни състезания и да продължат да живеят и тренират в страната.

От федерацията подчертават, че затягането на правилата цели да предотврати т.нар. „кражба на таланти“ и да защити доверието и целостта на спорта в глобален мащаб.

#Уейн Пинок

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
4
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
6
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Още

Димитър Илиев: Джиро д'Италия е един огромен спортен празник
Димитър Илиев: Джиро д'Италия е един огромен спортен празник
България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026 България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026
Чете се за: 01:42 мин.
Президентът на МОК призова ЕС да гарантира политически неутралитет в спорта Президентът на МОК призова ЕС да гарантира политически неутралитет в спорта
Чете се за: 00:55 мин.
Бургас дава старт на нова международна ветроходна верига в Югоизточна Европа Бургас дава старт на нова международна ветроходна верига в Югоизточна Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера в плажния волейбол: България с национални селекционери за първи път Нова ера в плажния волейбол: България с национални селекционери за първи път
Чете се за: 01:20 мин.
Без промяна: гребането в Бризбейн 2032 остава на река Фицрой въпреки критиките Без промяна: гребането в Бризбейн 2032 остава на река Фицрой въпреки критиките
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Правителството обяви война на търговията със здраве Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ