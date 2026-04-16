Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Примата на българската естрада Лили Иванова почете паметта на известния композитор Кирил Икономов. В профила си в социалната мрежа тя написа:

"Мир на душата на композитора Кирил Икономов! Поклон пред таланта и творчеството му!"

Тъжната новина бе съобщена от съпругата на композитора певицата Мая Нешкова. Кирил Икономов е автор на българския евъргрийн „Честит рожден ден". Заедно с Мая Нешкова създават хитове-емблема за поп музиката с национално звучене: „Конче вихрогонче", „Слънчева обич", „Китка за обич", „Щастие с пари не се купува", „Храмът", „Обичам те", „Пей, сърце" и други.