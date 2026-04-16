Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Димитър Илиев: Джиро д'Италия е един огромен спортен празник

Спорт
Министърът на младежта и спорта увери, че екипите работят на пълни обороти по подготовката на състезанието.

Димитър Илиев
Снимка: БТА
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев откри часовник, който отброява времето до началото на Обиколката на Италия.

България ще бъде домакин на първите три етапа от Джиро д'Италия, а най-добрите колоездачи в света ще преминат през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

"За мен е истинско удоволствие днес да поставим старта на обратното броене до Джиро д'Италия. България ще бъде домакин на огромно спортно мероприятие с над стогодишна история. През години то успя да въвлече към спорта поколения състезатели. Искрено вярвам, че това ще се случи и в България. Знам също така, че трасетата преминават през едни от най-красивите места на нашата страна. Те ще оставят незабравими спомени както у състезателите, така и у зрителите", каза министър Илиев пред журналисти.

Стартът ще бъде даден на 8 май в Несебър, а новата инсталация, която се намира на площад пред храм-паметника "Св. Александър Невски", показва малко над 21 дни до началото. Часовникът представлява паралелепипед, който е в цвета на обиколката - розово. На две от неговите страни е поставен таймер, а на същите две страни е и маршрутът, по който ще преминат състезателите. На останалите две страни са изписани имената победителите в Джирото и държавите, от които то е стартирало.

"Искам да благодаря на всички институции, които са ангажирани с провеждането на това състезание. Всички работят с голям ентусиазъм и удоволствие. Това е един огромен спортен празник. Не помня скоро да сме били домакин на толкова голямо международно спортно събитие. Искрено вярвам, че българските граждани ще се насладят на състезанието и ще излязат да го гледат. Това е огромно шоу, което не трябва да се изпуска. Позитивите са изключително много както за спорта, така и за туризма. "Джирото" носи след себе си огромен туристически поток. То ще бъде наблюдавано в около 190 държави от милиони зрители", заяви още Илиев.

Откриването на часовника е важна стъпка в подготовката за едно от най-значимите международни спортни събития, на които България ще бъде домакин, като всички три етапа на българска земя ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

"Все още екипите работят на пълни обороти по подготовката. Има неща по трасето, които се довършват. Имаме още организационна работа, но основните неща са свършени и всичко върви по план. С организаторите от Италия работим в много добро партньорство. Смятам, че те са доволни от това, което виждат и че ние ще се справим много добре. За мен, като бивш спортист, е гордост и радост, че ще организираме подобно събитие. Ако можем да го сравняваме с моторните спортове, това е като старт от Формула 1 или MotoGP. Това е едно от трите най-големи колоездачни събития в света. Искам да приканя всички активни хора, които обичат движението, да заведат децата си, да се насладят на това мероприятие, което е единствено по рода си. Надявам се всички колоездачи да стигнат живи и здрави до финала и да победи най-добрият. За мен е приоритетно всичко да мине безаварийно", добави министърът.

Свързани статии:

България постави началото на отброяването до старта на Giro d'Italia 2026
Трите етапа у нас ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 3
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Още от: Други спортове

Световната атлетика спря 11 турски състезатели от участия на големи първенства
България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026 България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026
Президентът на МОК призова ЕС да гарантира политически неутралитет в спорта Президентът на МОК призова ЕС да гарантира политически неутралитет в спорта
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Бургас дава старт на нова международна ветроходна верига в Югоизточна Европа Бургас дава старт на нова международна ветроходна верига в Югоизточна Европа
Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково тази събота в ефира на БНТ 3 Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково тази събота в ефира на БНТ 3
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Правителството обяви война на търговията със здраве Правителството обяви война на търговията със здраве
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото...
Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
