Димитър Илиев: Джиро д'Италия е един огромен спортен празник

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев откри часовник, който отброява времето до началото на Обиколката на Италия.

България ще бъде домакин на първите три етапа от Джиро д'Италия, а най-добрите колоездачи в света ще преминат през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

"За мен е истинско удоволствие днес да поставим старта на обратното броене до Джиро д'Италия. България ще бъде домакин на огромно спортно мероприятие с над стогодишна история. През години то успя да въвлече към спорта поколения състезатели. Искрено вярвам, че това ще се случи и в България. Знам също така, че трасетата преминават през едни от най-красивите места на нашата страна. Те ще оставят незабравими спомени както у състезателите, така и у зрителите", каза министър Илиев пред журналисти.

Стартът ще бъде даден на 8 май в Несебър, а новата инсталация, която се намира на площад пред храм-паметника "Св. Александър Невски", показва малко над 21 дни до началото. Часовникът представлява паралелепипед, който е в цвета на обиколката - розово. На две от неговите страни е поставен таймер, а на същите две страни е и маршрутът, по който ще преминат състезателите. На останалите две страни са изписани имената победителите в Джирото и държавите, от които то е стартирало.

"Искам да благодаря на всички институции, които са ангажирани с провеждането на това състезание. Всички работят с голям ентусиазъм и удоволствие. Това е един огромен спортен празник. Не помня скоро да сме били домакин на толкова голямо международно спортно събитие. Искрено вярвам, че българските граждани ще се насладят на състезанието и ще излязат да го гледат. Това е огромно шоу, което не трябва да се изпуска. Позитивите са изключително много както за спорта, така и за туризма. "Джирото" носи след себе си огромен туристически поток. То ще бъде наблюдавано в около 190 държави от милиони зрители", заяви още Илиев.

Откриването на часовника е важна стъпка в подготовката за едно от най-значимите международни спортни събития, на които България ще бъде домакин, като всички три етапа на българска земя ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

"Все още екипите работят на пълни обороти по подготовката. Има неща по трасето, които се довършват. Имаме още организационна работа, но основните неща са свършени и всичко върви по план. С организаторите от Италия работим в много добро партньорство. Смятам, че те са доволни от това, което виждат и че ние ще се справим много добре. За мен, като бивш спортист, е гордост и радост, че ще организираме подобно събитие. Ако можем да го сравняваме с моторните спортове, това е като старт от Формула 1 или MotoGP. Това е едно от трите най-големи колоездачни събития в света. Искам да приканя всички активни хора, които обичат движението, да заведат децата си, да се насладят на това мероприятие, което е единствено по рода си. Надявам се всички колоездачи да стигнат живи и здрави до финала и да победи най-добрият. За мен е приоритетно всичко да мине безаварийно", добави министърът.