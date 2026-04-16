Президентът на МОК призова ЕС да гарантира политически неутралитет в спорта

Кърсти Ковънтри настоя за защита на автономията на спорта във видео обръщение към Спортния форум на ЕС
Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри призова страните от Европейския съюз да защитят независимостта на спорта и да съхранят неговия политически неутралитет.
Тя отправи посланието си чрез видео обръщение към участниците в Спортния форум на ЕС, като подчерта ролята на спорта като носител на ценности като уважение, приятелство и стремеж към съвършенство.
"Спортистите могат да ни вдъхновяват, само ако могат да се състезават. А това е възможно, когато спортът остава в неутрално пространство, където политиката не се намесва“, заяви Ковънтри.
Тя призова държавите членки да спазват принципите за автономия на спорта и да подкрепят независимостта на олимпийското движение, за да могат състезателите да се изявяват свободно, независимо от своя произход.