Президентът на МОК призова ЕС да гарантира политически неутралитет в спорта

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри призова страните от Европейския съюз да защитят независимостта на спорта и да съхранят неговия политически неутралитет.

Тя отправи посланието си чрез видео обръщение към участниците в Спортния форум на ЕС, като подчерта ролята на спорта като носител на ценности като уважение, приятелство и стремеж към съвършенство.

"Спортистите могат да ни вдъхновяват, само ако могат да се състезават. А това е възможно, когато спортът остава в неутрално пространство, където политиката не се намесва“, заяви Ковънтри.

Тя призова държавите членки да спазват принципите за автономия на спорта и да подкрепят независимостта на олимпийското движение, за да могат състезателите да се изявяват свободно, независимо от своя произход.