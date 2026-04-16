Бургас дава старт на нова международна ветроходна верига в Югоизточна Европа

Яхт клуб „Порт Бургас“ ще постави началото на нова международна ветроходна верига – South Eastern European Sailing Grand Prix, която ще обхване регати в България, Турция и Гърция. Първото състезание от инициативата ще бъде X-Yachts Bourgas Sailing Week, която ще се проведе от 29 април до 3 май в акваторията на Бургаския залив.

Новият формат обединява усилията на водещи клубове от региона с цел да повиши стандартите на провеждане и да засили спортния обмен в Югоизточна Европа. Партньори на българския клуб са утвърдени организации от Истанбул, Текирдаг и Александруполис.

Събитието ще бъде подкрепено и от световния производител на яхти X-Yachts, което допълнително подчертава международния му мащаб и амбиции. В рамките на четири състезателни дни Бургас ще събере елита на малкото ветроходство в различни класове – от детски и младежки до олимпийски дисциплини.

Организаторите определят тазгодишното издание като ключово за развитието на региона като водещ ветроходен център, а инициативата се реализира с подкрепата на Община Бургас и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.