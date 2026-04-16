БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Без промяна: гребането в Бризбейн 2032 остава на река Фицрой въпреки критиките

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Организаторите отхвърлят алтернативи на фона на опасения за течения и безопасност

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Организаторите на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година не възнамеряват да преразглеждат избора на река Фицрой като място за провеждане на състезанията по гребане, въпреки засилващите се опасения относно условията.

Локацията в централен Куийнсленд е известна със силни течения и потенциални рискове, включително и наличие на крокодили, което предизвика критики от страна на състезатели и експерти. Олимпийският шампион Дрю Гин предупреди, че условията могат да поставят някои гребци в неравностойно положение в зависимост от разпределението на коридорите.

Въпреки това представителят на щатската управа в Куийнсленд Тим Мандър бе категоричен, че решение вече е взето и няма да бъде променяно. Той подчерта, че не се разглеждат алтернативни варианти като залива Мортън, предложен от местни власти.

Очаква се в близките седмици експерти от Международната федерация по гребане да направят инспекция на съоръжението, за да оценят условията преди окончателното му утвърждаване.

#Олимпийски игри в Бризбейн 2032

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ