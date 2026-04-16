Нова ера в плажния волейбол: България с национални селекционери за първи път

Българският плажен волейбол прави важна крачка в развитието си, след като за първи път в историята бяха назначени национални селекционери. Решението е част от новата стратегия на федерацията за по-добра организация и дългосрочно израстване на спорта.

Невен Нешев и Милен Стоянов ще водят мъжкото направление, докато при жените селекционер става Пламен Николов с помощник Мирослав Градинаров. Ралица Михайлова ще отговаря за развитието на младите състезатели и подготовката на подрастващите двойки.

Паралелно с това беше представен и спортният календар за сезона, който включва серия от турнири в страната от веригата Grifid Masters Beach Volley. Началото ще бъде дадено на 10 юни в София, а общо седем надпревари са предвидени при мъжете и жените.

Българските национали ще участват и в международни състезания, като стартът ще бъде през май с Купата на нациите, която е част от квалификациите за световното първенство. В календара са включени още балкански първенства и европейски шампионати при различните възрастови групи.