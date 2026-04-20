Филаделфия предлага безплатни влакове за феновете по време на световното първенство по футбол

Филаделфия ще предложи безплатно пътуване с влак на феновете, които си тръгват от мачовете от световното първенство това лято, потвърдиха от местния организационен комитет.

Партньорството със спонсора на световното първенство позволи на комитета да направи офертата на привържениците, която ще покрие всяко пътуване с влаковата мрежа B (Broad Street Line) от полувремето до до два часа след края на мачовете от гара NRG, която се намира близо до стадион "Lincoln Financial Field" в края на линия B.

Зрителите също ще плащат само 2.90 долара за пътуване до стадиона от всяка гара на линия B, след като местната транспортна мрежа потвърди миналата седмица, че няма да има увеличение на цените, свързано с финалите, пише ДПА.

Транспортните разходи на турнира бяха в новините през последните дни, след като Ню Джърси потвърди, че зрителите, пътуващи от центъра на Ню Йорк до стадион "MetLife", ще трябва да платят двупосочен билет от 150 долара.

Решението беше критикувано от групи фенове и дори от ФИФА, които предупредиха, че ходът може да има „смразяващ ефект“ и да причини проблеми с транспорта около стадиона. Подходът на Филаделфия ще бъде добре дошъл за запалянковците, тъй като градът ще бъде домакин на мачове с участието на Бразилия и Франция в груповата фаза, както и на мач от осминафиналите на 4 юли - Ден на независимостта на САЩ.

„Радвам се, че спонсорът на световното първенство се заема да осигури безплатен транспорт за феновете, за да могат да се приберат безопасно и на достъпни цени“, заяви губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.

Канзас Сити и Далас също обявиха нормални за феновете цени на транспорта за турнира. Канзас Сити, където ще се намира тренировъчният лагер на Англия, ще осигури безплатно пътуване с автобус за феновете от летището близо до фенския фестивал в центъра на града, както и дневни, седмични и месечни карти за неограничено пътуване в региона на цени съответно 5, 25 и 50 долара.