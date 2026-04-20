Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще...
Чете се за: 02:15 мин.
Карта на вота: "Прогресивна България" води...
Чете се за: 05:40 мин.
Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в...
Чете се за: 01:35 мин.
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия...
Чете се за: 00:37 мин.
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Чете се за: 02:57 мин.
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

Филаделфия предлага безплатни влакове за феновете по време на световното първенство по футбол

Филаделфия ще бъде домакин на мачове с участието на Бразилия и Франция.

Филаделфия ще предложи безплатно пътуване с влак на феновете, които си тръгват от мачовете от световното първенство това лято, потвърдиха от местния организационен комитет.

Партньорството със спонсора на световното първенство позволи на комитета да направи офертата на привържениците, която ще покрие всяко пътуване с влаковата мрежа B (Broad Street Line) от полувремето до до два часа след края на мачовете от гара NRG, която се намира близо до стадион "Lincoln Financial Field" в края на линия B.

Зрителите също ще плащат само 2.90 долара за пътуване до стадиона от всяка гара на линия B, след като местната транспортна мрежа потвърди миналата седмица, че няма да има увеличение на цените, свързано с финалите, пише ДПА.

Транспортните разходи на турнира бяха в новините през последните дни, след като Ню Джърси потвърди, че зрителите, пътуващи от центъра на Ню Йорк до стадион "MetLife", ще трябва да платят двупосочен билет от 150 долара.

Решението беше критикувано от групи фенове и дори от ФИФА, които предупредиха, че ходът може да има „смразяващ ефект“ и да причини проблеми с транспорта около стадиона. Подходът на Филаделфия ще бъде добре дошъл за запалянковците, тъй като градът ще бъде домакин на мачове с участието на Бразилия и Франция в груповата фаза, както и на мач от осминафиналите на 4 юли - Ден на независимостта на САЩ.

„Радвам се, че спонсорът на световното първенство се заема да осигури безплатен транспорт за феновете, за да могат да се приберат безопасно и на достъпни цени“, заяви губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.

Канзас Сити и Далас също обявиха нормални за феновете цени на транспорта за турнира. Канзас Сити, където ще се намира тренировъчният лагер на Англия, ще осигури безплатно пътуване с автобус за феновете от летището близо до фенския фестивал в центъра на града, както и дневни, седмични и месечни карти за неограничено пътуване в региона на цени съответно 5, 25 и 50 долара.

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
4
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Спокойно върви предаването на протоколите в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Футбол

Николета Бойчева аут за две седмици заради контузия
Николета Бойчева аут за две седмици заради контузия
Мартин Йодегор: Арсенал трябва да остане единен в битката за титлата Мартин Йодегор: Арсенал трябва да остане единен в битката за титлата
Чете се за: 01:37 мин.
Реал Мадрид предлага нов договор на Антонио Рюдигер Реал Мадрид предлага нов договор на Антонио Рюдигер
Чете се за: 01:00 мин.
Мохамед Салах: Надявам се да мога да се сбогувам по правилния начин Мохамед Салах: Надявам се да мога да се сбогувам по правилния начин
Чете се за: 02:25 мин.
Давид Пастор: Една грешка в дербито и всичко приключва Давид Пастор: Една грешка в дербито и всичко приключва
Чете се за: 01:25 мин.
Димитър Бербатов призова за подкрепа към благотворителната инициатива „Мач на Надеждата“ в Бургас Димитър Бербатов призова за подкрепа към благотворителната инициатива „Мач на Надеждата“ в Бургас
Чете се за: 01:17 мин.

Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев? Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Катастрофа с българи в Малта: Ранени са 7 наши сънародници в Чиркева Катастрофа с българи в Малта: Ранени са 7 наши сънародници в Чиркева
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Как се разпределят мандатите в новия парламент? Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
150 г. от Априлското въстание: Шествие в Панагюрище и образователна...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Големите губещи от вота - кои партии не влизат в новия парламент?
Чете се за: 03:17 мин.
Политика
Международни наблюдатели: Голяма поляризация и негативна реторика...
Чете се за: 05:42 мин.
По света
„Това е безобразно, опашката е цял ден“: Напрежение и...
Чете се за: 02:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
