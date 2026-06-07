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Иран пристигна в Мексико дни преди старта на световното първенство

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Националният тим избра Тихуана за своя база преди двубоите в САЩ, след като визовите въпроси създадоха напрежение около участието му на Мондиал 2026

Иран пристигна в Мексико дни преди старта на световното първенство
Снимка: AP Photo
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Националният отбор на Иран пристигна в мексиканския град Тихуана, където ще бъде базиран преди началото на участието си на световното първенство по футбол през 2026 година. Тимът кацна рано сутринта след полет от Турция, където проведе последната част от подготовката си за шампионата.

Първоначално иранската федерация планираше базовият лагер на отбора да бъде в американския щат Аризона, но впоследствие взе решение да премести щаба си в Мексико. Причина за това станаха продължителните неясноти около издаването на визи за играчите и членовете на делегацията на фона на напрегнатите отношения между Вашингтон и Техеран.

В крайна сметка американските власти издадоха визи на всички футболисти едва десет дни преди първия мач на Иран на Мондиал 2026. Част от официалните представители на федерацията обаче не получиха разрешение за влизане в Съединените щати.

Иранците ще започнат участието си в група G на 15 юни с двубой срещу Нова Зеландия край Лос Анджелис. След това ги очаква среща с Белгия на 21 юни, а последният мач от груповата фаза е срещу Египет на 26 юни в Сиатъл.

Въпреки логистичните трудности и политическото напрежение около отбора, иранците вече са концентрирани изцяло върху представянето си на световния шампионат.

#Национален отбор на Иран по футбол #Мондиал 2026

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