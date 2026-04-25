Войната в Украйна: Поредна размяна на удари

Най-малко четирима загинали и над 30 ранени след поредните руски атаки срещу Украйна. Най-сериозно засегнат е Днипро.

За експлозии се съобщава в Харков и Киев. Голяма част от жителите на столицата прекараха нощта в бомбоубежища и в метрото. Според украинския генерален щаб, Русия е изстреляла 47 ракети и 619 дрона. От руското Министерство на отбраната съобщиха, че са прехванати над 120 дрона. Нанесени са материални щети. При среднощната атака срещу Украйна, фрагмент от руски дрон е паднал в района на румънския град Галац. Според местни медии са нанесени материални щети, газоподаването в района е спряно.