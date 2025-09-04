БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никифорос Арваниту спечели 72-рото издание на Обиколката на България

От българските състезатели най-напред се класира Мартин Папанов.

Никифорос Арваниту спечели 72-рото издание на Обиколката на България
Снимка: БТА
Гъркът Никифорос Арваниту от отбора на Юнайтед Шипинг спечели 72-рото издание на Обиколката на България.

Арваниту, който носеше "жълтата фланелка" през почти цялото състезание, остана втори в заключителния пети етап, който бе съкратен до 50,4 километра, но отново бе със старт и финал в Сливен. Победител стана полякът Павел Шостка от тима на Моного. Той пристигна начело на група от 16 състезатели, която получи еднакво време от 1:14.08 часа. Място на подиума в етапа зае и германецът Доминик Рьобер от тима на Беноти.

В генералното класиране Арваниту изпревари с 21 секунди Рьобер. Трети на 25 секунди изоставане е друг германец - Юлиан Бореш от РЕМБЕ рад-нет.

От българските състезатели най-напред се класира Мартин Папанов. Колоездачът на тайванския Сито Тригон е четвърти на 29 секунди от шампиона Арваниту. Пети, също на 29 секунди, е етапният победител Шостка, а топ 6 се допълни от италианеца Томазо Ригати от Граняно на 34 секунди.

Арваниту стана и носител на "бялата фланелка" за най-добър млад състезател до 23 години.

Ригати спечели "фланелката на точки" за най-добър катерач, а "лилавата фланелка" за активност стана притежание на сърбина Михайло Столич от Юнайтед Шипинг.

В отборното класиране на първо място е тимът на Макссолар, следван от Галина Екотек и Моного.

