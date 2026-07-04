Никола Цолов: Не очаквахме да спечелим

Целта пред Никола Цолов и Кампос Рейсинг е била класиране в топ 5, но вместо това българинът направи впечатляващо състезание и спечели спринта на Формула 2 в "Силвърстоун". Той започна от шесто място, но в последната обиколка изпревари основния си съперник за титлата Габриеле Мини.

"Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5. Направих добър старт, бях агресивен и стигнах до третото място. След това беше сложно да изпреваря Габриеле, който се защитаваше добре, но в крайна сметка спечелихме пета победа за сезона. Направихме добра крачка от вчера до днес", каза той.

Българинът също така потвърди, че с отбора планират да започнат основното състезание с меките гуми и да ги сменят с твърди в хода на надпреварата.

"Ако е сухо, планът е да започнем с меките гуми и после твърди. Днес стратегията ни проработи и ще опитаме да го повторим утре", добави лидерът в класирането при пилотите на Формула 2.