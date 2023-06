Никола Йокич: Щастлив съм, в Денвър всички имаме заслуга за титлата

Звездата на баскетболния Денвър Нъгетс Никола Йокич беше повече от щастлив, след като той и неговият тим триумфираха с титлата в НБА след успех във финалната серия на сезон 2022/23 с 4-1 победи срещу Маями Хийт.

Нъгетс подпечатаха своя триумф рано тази сутрин българско време, надигравайки своя съперник с 94:89, а след срещата Йокич призна, че пътят до титлата е бил наистина дълъг, но това вече няма назначение и допълни, че всички в състава имат принос за това постижение.

Йокич, който се присъедини към Денвър на старта на сезон 2015/16 сподели още, че е имал надежда, че тимът може да постигне нещо през тази кампания и допълни, че предишните провали на Нъгетс в плейофите са им помогнали по пътя им до историческата първа титла за отбора в НБА през тази година.

Звездата на Нъгетс призна, че няма да може да присъства на празненствата за титлата в Денвър, тъй като ще се прибере в родната си Сърбия: "Кога ще празнуваме в града? В четвъртък? О, аз няма да присъствам, трябва да се прибера вкъщи".

Накрая на пресконференцията Йокич изпадна и в един забавен момент, когато бе запитан дали Новак Джокович го е поздравил за триумфа му в НБА. Преди няколко седмици баскетболистът в интервю призна, че по никакъв начин не може да се сравнява с постигнатото от неговия сънародник в тениса.

Jokic checks his phone to see if Novak Djokovic texted him, scrolls for a few second

"ah f*ck"

"How many texts do you have"

Jokic: "a lot, I'm going to turn off the phone" pic.twitter.com/Ic4AaDnNtw