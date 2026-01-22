БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Бодуров остава в Пирин Благоевград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази
николай бодуров завръща състава пирин домакинството локомотив софия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури. Николай Бодуров продължава да бъде част от „орлетата“.

Бодуров е роден в Благоевград, юноша на Пирин и футболист, изиграл над 200 мача със "зелено-бялата" фланелка.

Кариерата на Бодуров е сред най-солидните за български защитник от неговото поколение. Шампион с Литекс, играл във Висшата лига с Фулъм, лидер в ЦСКА, както и национал на България с 50 мача зад гърба си, отбелязват от Пирин.

"Оставането на Бодуров има и друга, не по-малко важна стойност - ролята му в развитието на младите футболисти. В отбор, който залага на млади и амбициозни български играчи, присъствието на такъв човек е безценно. Той не води с думи, а с пример в тренировките, в мачовете, в отношението към професията. Младите защитници до него получават не инструкции, а уроци в реално време - кога да изчакаш, кога да изпревариш, как да реагираш, когато става трудно. Решението Николай Бодуров да остане в Пирин е ясен знак за философията на клуба. Налагането на баланс между опит и младост, между традиция и развитие ще бъде посоката. Феновете на Пирин знаят какво означава това име. Знаят, че когато Бодуров е на терена, има ред, има глас, има отговорност. А това са нещата, върху които се градят отборите с характер", написаха от клуба в социалните си мрежи.

#ПФК Пирин Благоевград #Николай Бодуров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
3
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
5
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Скандал беляза Държавното първенство по борба
6
Скандал беляза Държавното първенство по борба

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Български футбол

Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Осем души са установени като извършители на противообществени прояви по време на пловдивското дерби Локомотив - Ботев Осем души са установени като извършители на противообществени прояви по време на пловдивското дерби Локомотив - Ботев
Чете се за: 02:25 мин.
Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол
Чете се за: 01:35 мин.
Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция
Чете се за: 01:52 мин.
Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу
Чете се за: 02:02 мин.
Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар" Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за наградите "Оскар"
Чете се за: 07:37 мин.
По света
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
ГДБОП задържа лекар, издавал ТЕЛК решения срещу подкуп
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пловдивският апелативен съд потвърди парична гаранция за Божидар...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ