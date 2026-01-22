Николай Бодуров остава в Пирин Благоевград

Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури. Николай Бодуров продължава да бъде част от „орлетата“.

Бодуров е роден в Благоевград, юноша на Пирин и футболист, изиграл над 200 мача със "зелено-бялата" фланелка.

Кариерата на Бодуров е сред най-солидните за български защитник от неговото поколение. Шампион с Литекс, играл във Висшата лига с Фулъм, лидер в ЦСКА, както и национал на България с 50 мача зад гърба си, отбелязват от Пирин.

"Оставането на Бодуров има и друга, не по-малко важна стойност - ролята му в развитието на младите футболисти. В отбор, който залага на млади и амбициозни български играчи, присъствието на такъв човек е безценно. Той не води с думи, а с пример в тренировките, в мачовете, в отношението към професията. Младите защитници до него получават не инструкции, а уроци в реално време - кога да изчакаш, кога да изпревариш, как да реагираш, когато става трудно. Решението Николай Бодуров да остане в Пирин е ясен знак за философията на клуба. Налагането на баланс между опит и младост, между традиция и развитие ще бъде посоката. Феновете на Пирин знаят какво означава това име. Знаят, че когато Бодуров е на терена, има ред, има глас, има отговорност. А това са нещата, върху които се градят отборите с характер", написаха от клуба в социалните си мрежи.