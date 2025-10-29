Николай Денков: Назначаването на Рая Назарян за председател на НС е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори

Назначаването на Рая Назарян за председател на Народното събрание е ясен сигнал за подготовка на извънредни избори. Това каза в „Още от деня“ Николай Денков от ПП-ДБ.

Гледайте целия разговор с Николай Денков в "Още от деня"

Бившият министър-председател Николай Денков коментира рокадата в Народното събрание и избора на Рая Назарян за председател на парламента така:

„Не мисля, че нещо особено важно се е случило. Целта на този ход беше, от една страна, да се сложи човек, който е доста по-близо и до Борисов, и до Пеевски, така че да изпълнява това, което се казва. Рая Назарян има опит в това отношение. От друга страна, това ни подготвя за едни извънредни избори, защото беше очевидно, че Киселова не е вариант за служебен министър-председател. Ако търсим практически измерения – това са те. Ако търсим другите, те са, че очевидно след театралните изпълнения на Борисов миналата седмица, нещо трябваше да се случи – и това стана“, каза Николай Денков от ПП-ДБ.

Според Николай Денков смяната в ръководството на парламента не води до съществена промяна в управлението.

„Въпреки всички приказки, единствената реална промяна е, че Рая Назарян е новият председател на Народното събрание. Подготовката за бюджета започна едва преди няколко дни, а в момента се правят промени в последния момент – както днес с бюджета на НЗОК и средствата, предназначени за заплатите на младите лекари. Това показва значително забавяне и нарушения на правилата при важни решения,“ посочи той.

Денков добави, че настоящата власт продължава по познатия модел:

„Веждаме още от същото, но леко замаскирано. „Огледал се Илия, пак в тия“, както казваме в поговорката", коментира Николай Денков.

Денков също критикува параметрите на проектобюджета, в който се предвижда увеличение на осигурителните вноски с 2%, замразяване на майчинските и социалните плащания, както и непропорционално високи разходи за определени сектори като правосъдната система.

„Това буквално означава за всеки работещ, по 600 лева от работещи и по 600 лева от работодателя, в годината да отиват в тази касичка, която наричаме "касичка на прасе", в която след това парите не се контролират достатъчно добре. Докато в същото време имаме замразени майчински, замразени помощи" , коментира той.

Бившият премиер отбеляза, че предложените от ПП-ДБ мерки за социални услуги, които биха подпомогнали например семействата и не биха натоварвали бюджета, не са заложени. Според него липсва финансово планиране в ключови области, а управляващите носят отговорност за разходите и финансовата политика.

Бившият премиер Николай Денков коментира пред БНТ ситуацията около рафинерията „Лукойл“ и необходимите действия на държавата за гарантиране на стабилни доставки на горива.