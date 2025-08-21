Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите

Координаторът на националните отбори Николай Иванов присъства на награждаването на тима до 19 години за отбора на месеца в България, след като през юли младите българки станаха световни шампиони. Той отдаде заслуженото на отбора и всички, които са работили за този успех през последните няколко години.

"Връщайки се назад във времето, вече виждаме реализацията на това поколение. Достойно за уважение е това, което се случва през последните три години. Вървим напред с добри условия, внимание. Аз бих казал на тези момичета "добре дошли в клуба на световните шампиони", защото и ние с Евгени (б. а. - Иванов) вдигнахме тази титла през 1991. Контактувам с различни хора и се убедих колко силен отзвук има този успех - много хора се обаждаха или ме спираха да ни поздравят. Само благодарности и комплименти за тези момичета - те са пример за подражание на младите. Те са не само красиви и добри, но и добре възпитани. Убеден съм, че са качествени хора и ще следват своя път", каза Николай Иванов.

Според него задачата на федерацията е да осигури международен календар за следващата година, когато ще има само европейско първенство и квалификации за него.

"Момичетата, които са родени през 2005, 2006, за съжаление не успяха да се класират за Европейско първенство. Догодина фокусът ще е върху тези родени през 2007, 2008. Трябва да осигурят достатъчно турнири и участие на всички момичета следващото лято, няма да ги оставим да лентяйстват, ако мога да се изразя така. При жените е хубаво, че на Балканиадата може да се срещнем с отбори от ранга на Сърбия и Турция, срещу които е тръпка да играем и да видим къде сме. Това е важно за развитието им", поясни още координаторът.

"В последните четири-пет години федерацията функционира по съвсем различен начин. Мога да го твърдя не само като участник в процеса, но и като човек, който е имал поглед и отвън. Върнахме националното тестиране, обикаляме като апостоли из страната. В началото срещахме сериозна съпротива, питаха ни как така ще мерим играчите или отскока им. Но на следващата година вече се подхождаше с по-голямо разбиране. Имаме скаутска програма. Събират се по 80 деца - момичета и момчета, в залата, което си е празник. Имаме проект, който минава през повече от 70 училища. Знаем, че всеки шампион в спорта, е тръгнал от училищния двор, независимо дали е играл на цимент или асфалт. През цялото време търсим и обратна връзка, имаме срещи с регионалните ръководители. В същото време се борим с федерации, които имат милионен бюджет за волейбол. Радваме се, че сме конкурентоспособни. Това, което се прави, е достойно за уважение", добави Иванов.

"Съветът ми към тези момичета е да бъдат сетивни, да гледат и слушат примерите във волейбола. Има добри такива и недобри, разбира се. Но те имат възможност да играят един хубав интелигентен спорт, който вече е и много конвертируем и дава много опции да се играя навсякъде", завърши Николай Иванов.

"Едва ли може да се направи сравнение между нас преди повече от 30 години и тези момичета, които станаха световни шампиони. През 1991 година аз станах световен шампион с едни маратонки с залата. Сега бях с маратонки, но извън залата. Времената са съвсем различни. Те много трудно ще осъзнаят какво са направили дори след много години", каза и тийм-мениджърът на отбора Евгени Иванов.