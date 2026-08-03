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НОИ с нова услуга – за първи път е възможна промяна на издаден ПИК

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Потребителят може сам да конструира своя нов персонален код

нои нова услуга първи път възможна промяна издаден пик
Снимка: илюстративна, създадена с AI
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Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден Персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира.

За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код.

Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга.

За улеснение на потребителите е разработен интуитивен интерфейс с множество контроли и съобщения, както и ограничено време на активност.

С ПИК, издаден от НОИ, се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на Института. До момента веднъж издаден кодът не можеше да бъде променян или деактивиран.

#промяна #КОД #ПИК #нова услуга #НОИ

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