Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на КПК

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съобразени са уменията на всеки един кандидат за точно, ясно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението и дейността на КПК, посочват в доклада си членовете на Номинационната комисия

Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на КПК
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Номинационната комисия оцени кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията. Докладът от работата на комисията е публикуван на сайта на Народното събрание.

Стоян Петков, който в момента е директор на Дирекция "Противодействие на корупцията" в КПК, е получил най-висока обща комплексна оценка от 135 точки. Петър Коев - към момента зам.-директор на специализираната дирекция за противодействие на корупцията в КПК, има 121 точки. Мария Даскалова, която е с дългогодишен професионален опит като прокурор и адвокат, е оценена със 118 точки. Аделина Натина-Зиколова, която е управител на адвокатско дружество, получава 63 точки.

При формиране на оценката са взети предвид представените за всеки един кандидат данни за професионални качества, квалификация и опит. Отчетени са стратегическата визия, подготовката и мотивацията на всеки кандидат за заемане на длъжността, демонстрирани по време на изслушването и в представените индивидуални концепции. Съобразени са уменията на всеки един кандидат за точно, ясно и обосновано формулиране на приоритетите в управлението и дейността на КПК в отделните направления на дейността на институцията, пише в доклада на Номинационната комисия.

В него се посочва още, че оценката отразява полученото разбиране за способностите, мотивацията и уменията на всеки кандидат да проведе необходимите реформи, за да се възстанови доверието и прозрачността в работата на Комисията за противодействие на корупцията.

Номинационната комисия изпълни възложената ѝ важна задача в духа на професионализъм, колегиалност, екипност и добро взаимодействие, с цел да бъде максимално полезна на решаващия орган ( б.а. Народното събрание) при вземане на своето информирано решение, пише още в доклада си Номинационната комисия.

Председател на Номинационната комисия е зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева, зам.-председател на комисията е адвокат Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), и членове - Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Авджиев (главен секретар на омбудсмана).

#номинационна комисия #КПК

