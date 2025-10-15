БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Норвежците бяха без повечето си звезди, сред които и Ерлин Холанд.

Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло
Слушай новината

Националният отбор на Норвегия не успя да добави нова победа на сметката си, макар и в контрола. Норвежците сътвориха равенство срещу Нова Зеландия след 1:1 в проверка, която се състоя в Осло.

Без повечето си звезди, включително и голмайстора Ерлинг Холанд, домакините не показаха доминантната си игра от последните месеци и дори изоставаха на почивката. Нова Зеландия поведе в добавеното време на първата част чрез Фин Сърман, но в 62-рата минута Антонио Нуса възстанови равенството, с което оформи и крайния резултат.

Норвегия се нуждае от победа срещу Естония или от това да не загуби срещу Италия в последния си мач от квалификациите през ноември, за да се класира за световното първенство, докато Нова Зеландия вече си осигури визи за Мондиала, след като спечели квалификацията в зона Океания.

Тимът на Албания, който се е устремил към участие в баражите за световното първенство, спечели с 4:2 срещу тима на Йордания, който ще направи дебют по терените на САЩ, Мексико и Канада идното лято.

На стадион "Еър Албания" в Тирана резултатът бе открит от гостите в 27-мата минута, които откриха чрез Низар ал Рашдан.

В 40-ата минута Мо Абуалнади си вкара автогол, с което почивката дойде при резултат 1:1.

Албания заигра по-добре след паузата и футболистите на Силвиньо стигнаха до три безответни попадения. Армандо Броя в 65-ата минута, Армар Ходжа в 75-ата минута и Недим Байрами в 79-ата минута доведоха резултата до 4:1, преди в 90-ата минута Али Оуан да оформи крайния резултат.

#Национален отбор на Нова Зеландия по футбол #Национален отбор на Норвегия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма част от сградата с проблеми около санирането ѝ
5
"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма...
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Футбол

Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026
Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026
Турция разби Грузия и преследва Испания в група "Е" Турция разби Грузия и преследва Испания в група "Е"
Чете се за: 01:17 мин.
Кристиано Роналдо постави нов рекорд при равенството с Унгария Кристиано Роналдо постави нов рекорд при равенството с Унгария
Чете се за: 01:27 мин.
Георги Иванов се срещна с президента на Испанската федерация по футбол Георги Иванов се срещна с президента на Испанската федерация по футбол
Чете се за: 00:40 мин.
Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико Аржентина не прояви милост срещу Пуерто Рико
Чете се за: 01:07 мин.
Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство Сенегал и Кот' д'Ивоар взеха последните две квоти от Африка за световното първенство
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Провалено заседание: Народното събрание не събра кворум
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция? Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година Доц. Ангел Кунчев: Грипната вълна може да започне по-рано тази година
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Отново агресия срещу медици – нападение във филиала на Спешна...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Ситуацията в Газа: Хамас върна телата на още четирима заложници
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ