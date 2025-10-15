Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло

Националният отбор на Норвегия не успя да добави нова победа на сметката си, макар и в контрола. Норвежците сътвориха равенство срещу Нова Зеландия след 1:1 в проверка, която се състоя в Осло.

Без повечето си звезди, включително и голмайстора Ерлинг Холанд, домакините не показаха доминантната си игра от последните месеци и дори изоставаха на почивката. Нова Зеландия поведе в добавеното време на първата част чрез Фин Сърман, но в 62-рата минута Антонио Нуса възстанови равенството, с което оформи и крайния резултат.

Норвегия се нуждае от победа срещу Естония или от това да не загуби срещу Италия в последния си мач от квалификациите през ноември, за да се класира за световното първенство, докато Нова Зеландия вече си осигури визи за Мондиала, след като спечели квалификацията в зона Океания.

Тимът на Албания, който се е устремил към участие в баражите за световното първенство, спечели с 4:2 срещу тима на Йордания, който ще направи дебют по терените на САЩ, Мексико и Канада идното лято.

На стадион "Еър Албания" в Тирана резултатът бе открит от гостите в 27-мата минута, които откриха чрез Низар ал Рашдан.

В 40-ата минута Мо Абуалнади си вкара автогол, с което почивката дойде при резултат 1:1.

Албания заигра по-добре след паузата и футболистите на Силвиньо стигнаха до три безответни попадения. Армандо Броя в 65-ата минута, Армар Ходжа в 75-ата минута и Недим Байрами в 79-ата минута доведоха резултата до 4:1, преди в 90-ата минута Али Оуан да оформи крайния резултат.