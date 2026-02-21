Норвегия остава лидер по спечелени медали в Милано/Кортина

Общо седем комплекта медали бяха спечелени в 14-ия ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Норвегия спечели рекорден 17-и златен медал, който беше донесен в масовия старт при мъжете в биатлона от Йоханес Дале.



Двама комплекта отличия бяха раздадени в шорттрека - в мъжката щафета златните отличия завоюва Нидерландия, а на 1500 метра при жените Ким Джил-ли (Република Корея).

В първото пързаляне с кънки Антоанет Райпма-де Йонг (Нидерландия) триумфира на 1500 метра, а в ски кроса на ските свободен стил шампионка е Даниела Майер (Германия).

Норвегия запази лидерството си в класирането по медали. Норвежките спортисти са спечелили 17 златни, 10 сребърни и 10 бронзови медала. Американците са втори (10-12-7). Отборът на Италия е трети (9-5-13). България има две бронзови отличия и е на 28-а позиция.

Десет комплекта медали ще бъдат раздадени на 21 февруари.